Un conveni amb Espanya permetrà donar medul·la òssia

El Consell de Ministres va aprovar ahir, a petició del Ministeri de Salut, la signatura d’un conveni amb el Ministeri de Sanitat d’Espanya per desenvolupar un programa de donació de medul·la òssia. Segons va explicar el ministre Portaveu, Jordi Cinca, aquest programa es durà a terme amb l’Organización Nacional de Transplantes (ONT), l’Organització Catalana de Trasplantaments (OCATT), la Fundació Josep Carreras, el Banc de Sang i Teixits de Catalunya (BST) i el Servei Andorrà d’Atenció Sanitària (SAAS).

Entre els objectius que ha d’assolir el programa destaquen la complementació de l’actual programa de donació de cordó umbilical i l’inici del desplegament de la Llei d’òrgans, cèl·lules i teixits i sang amb la signatura d’acords amb els països veïns en matèria de donació. A més, també es donarà resposta a la demanda de la població andorrana que sol·licita donar medul·la òssia.

Plataforma web

Els ciutadans interessats a ser donants, disposaran d’una plataforma web específica, així com d’un punt d’informació disponible al SAAS, per resoldre qualsevol mena de dubte. D’aquesta manera, va dir el ministre, tothom que ho vulgui podrà inscriure’s i només caldrà fer-se una anàlisi de sang per disposar de tipatge del donant.



En cas que s’identifiqui la compatibilitat amb un receptor de la xarxa mundial de donants, l’interessat haurà de fer-se l’extracció en un dels hospitals especialitzats de Catalunya i serà sotmès a un seguiment professional. En cas que es requereixi una baixa mèdica, Cinca va recordar que aquesta serà coberta al 100% per la CASS.