Andorra aposta per una «solució democràtica» per a Veneçuela

Quan es compleixen dues setmanes de la proclamació de Juan Guaidó com a president interí de Veneçuela, el Govern d’Andorra ha decidit «sumar-se a la crida –internacional– per trobar una solució democràtica» per al país llatinoamericà. En un comunicat oficial, l’Executiu considera que el líder opositor veneçolà és «el president encarregat de dur a terme» la celebració d’unes eleccions presidencials «lliures i transparents», així com d’iniciar una transició política pacífica. El ministre portaveu, Jordi Cinca, va aclarir ahir que «no es tracta d’investir ningú perquè s’hi quedi», sinó perquè es garanteixi un procés electoral democràtic que normalitzi la situació a la República Bolivariana.



En la mateixa línia que la majoria de països de la Unió Europea (UE), Cinca va considerar que la figura de Guaidó és la més «idònia» per dur a terme tot aquest litigi, però «no per ser president, això ja ho decidiran els electors». En el mateix comunicat, s’assegura que Andorra romandrà atenta al curs dels esdeveniments i a les conclusions del Grup Internacional de Contacte sobre Veneçuela que se celebra avui a Montevideo. Cinca, en nom del Govern i d’Andorra, també va aprofitar l’ocasió per mostrar la seva solidaritat amb el poble de Veneçuela que «no ho està passant gens bé».



El ministre portaveu va afirmar que la decisió és la del «Govern d’Andorra» i que «no té gens d’interés» l’opinió personal al respecte de cada ministre. A més, va informar que des de dilluns el Ministeri d’Afers Exteriors va estar treballant en la posició, tenint en compte els vincles del Principat amb la comunitat iberoamericana.



Cimera iberoamericana

Malgrat assegurar que Andorra té els seus propis criteris en relació a la política internacional, Cinca va admetre que el fet de liderar la secretaria de la Cimera Iberoamericana del 2020 «ens fa assumir un paper de molta responsabilitat i ser molt ponderats». Així i tot, pel ministre són dues coses que no han d’interferir entre elles i va recordar que «la majoria» de països que en formen part s’han decantat per Guaidó. En aquest àmbit, però, va reconèixer que el moment és «delicat», tot i que Andorra sabrà «estar a l’altura».