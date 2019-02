Petició de quatre anys de presó a una dona per abusar del seu nebot

Corts va repetir ahir el judici contra una dona que presumptament va abusar sexualment del seu nebot, menor d’edat, entre el 2006 i el 2008. La primera vista oral, que es va celebrar el 2014, es va interrompre perquè el pare de la víctima, i denunciant dels fets, va afirmar que coneixia al batlle instructor i que li havia demanat consell abans que aquest agafés la causa. És a dir, el jutge va incórrer en parcialitat. Corts va estimar parcialment l’incident de nul·litat d’actuacions que va formular l’acusada, però el Tribunal Constitucional va tombar el recurs d’empara presentat. Per tant, la causa es va reprendre amb els autes dictats per la primera instància, que va anul·lar totes les diligències prèvies i el sumari, a excepció de l’atestat policial i de les proves pericials psicològiques efectuades, així com va anomenar un nou batlle. D’aquesta manera, i quasi cinc anys després, el judici es va tornar a celebrar. La Fiscalia demana per la processada quatre anys de presó, una part de condicional per un delicte major continuat d’abús sexual amb l’agreujant de ser familiar i la prohibició d’entrar en contacte amb la víctima durant 12 anys. La defensa, per la seva part, demana l’absolució i s’empara en les «fabulacions i l’imaginari» del menor, que durant els fets tenia entre 5 i 7 anys.



La processada va negar que proferís tocaments a la zona genital del menor mentre aquest dormia o quan ella el banyava els dies que els seus pares li havien confiat el nen a càrrec seu. «El meu nebot m’adorava, el cuidava com no feien els seus pares», va manifestar, a la vegada que va acusar els progenitors de tenir el nen «brut, mal cuidat i abandonat» i de mantenir una relació familiar «estrictament pels interessos econòmics». Els pares van explicar un relat totalment diferent i van afirmar que mantenien una relació «cordial i normal» fins que van descobrir els abusos. «Veiem que es tocava els genitals i, al preguntar-li el motiu, ens va dir que tieta li feia i li deia que no passava res», va declarar la mare.



El menor es va sotmetre a tres proves pericials psicològiques en sis anys. Els experts van concloure que el seu relat era «lògic, constant i creïble». Inclús va fer un dibuix on mostrava les zones on havia rebut els tocaments. A més, van rebutjar que en la seva versió hi hagués la suggestió d’adults, tal com al·lega la defensa. «Li van inculcar aquesta versió al nen», va afirmar la inculpada i el seu marit, germà del pare del nen.



La Fiscalia va refermar la seva acusació amb un informe mèdic del desembre del 2008, quan el nen va ser tractat de micció dolorosa i de lesions a la zona genital, uns símptomes que van cessar quan el nen va revelar els fets i, consegüentment, va deixar de veure a la tieta. L’advocat defensor va negar qualsevol relació amb els fets. A més, va demanar al tribunal que «moduli» la responsabilitat civil de 10.000 euros que demana l’acusació particular, que és de 10.000 euros perquè la víctima, de 17 anys en l’actualitat, «no té greus seqüeles».