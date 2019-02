El magistrat Pereira substitueix a Abril Campoy com a president del TS

El magistrat Albert Andrés Pereira, ara ponent de les sales administrativa i penal del Tribunal Superior, passarà a ser el president d’aquesta instància, va decidir ahir el Consell Superior de Justícia. Andrés Pereira, que també va ser ponent del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya i suma més de 20 anys de trajectòria al TS del Principat, substitueix en el càrrec a Joan Manel Abril Campoy, que passarà a ser jutge del Tribunal Constitucional.

El president del CSJ, Enric Casadevall, va assegurar dimarts, amb motiu de la renovació de càrrecs de la judicatura, que l’estructura del TS està «garantida», en referència al bloqueig que pot patir Corts per les reiterades recusacions de magistrats pel cas BPA. El motiu és que el CSJ va habilitar que tots els magistrats del TS puguin exercir a les tres sales, una decisió que permet el Codi de Procediment Civil que va entrar en vigor l’octubre del 2018. D’aquesta manera, encara que segueixin tenin una adscripció a títol principal d’una sala concreta, podran formar tribunal de qualsevol altra.

Jurament del càrrec

El nomenament d’Andrés Pereira serà oficial quan es publiqui al BOPA. Posteriorment, jurarà el càrrec, com ho farà Abril Campoy el pròxim 15 de febrer com a president del TC. Agafarà el relleu d’Isidre Molas, que va renunciar per motius personals i de salut.