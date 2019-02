AN Detectius nega cap investigació de corrupció que afecti el Govern

AN Detectius, l’empresa que suposadament hauria descobert les converses entre l’empresari andorrà Gilbert Montané i el cap de Govern Toni Martí que demostrarien un hipotètic suborn per l’adjudicació del casino, ha enviat un comunicat als mitjans de comunicació desmentint les informacions publicades a La Valira i Okdiario. Segons aquests dos mitjans, les gravacions s’haurien descobert arran de la contractació d’un investigador privat per part de l’exdona de Montané per qüestions personals. En el comunicat enviat, però, l’empresa de detectius assegura que «a la nostra agència no hem realitzat cap investigació relacionada amb casos de corrupció que afectin membres de l’actual Govern».



L’empresa també s’ofereix a col·laborar amb els òrgans competents i deixa clar que es reserven «les accions judicials adients per preservar el nostre honor i professionalitat contra aquells que actuïn contra nosaltres o els interessos dels nostres clients, ja que som víctimes d’aquesta situació, doncs mai hem gravat ni publicat les converses que han sortit publicades». Finalment, conclouen que «protegirem el nostre nom i el nom de qualsevol detectiu que surti publicat».

L’exdona desmenteix les notícies

L’empresa va enviar el comunicat arran de l’escàndol generat per les notícies publicades i també per desmentir que agents de la policia havien registrat el seu despatx. De fet, en el comunicat exposen que «a data i hora d’avui [per ahir], dimecres 6 de febrer de 2019 a les 11.00 hores, no hem rebut cap sol·licitud per part del Cos de Policia, Batllia o Fiscalia, com s’està publicant falsament».



Qui també va desmentir la versió dels mitjans espanyols és l’exdona de Montané. Segons les publicacions, l’exdona li havia explicat al detectiu que havia contractat els hipotètics suborns entre Martí i el que era aleshores el seu marit, i un tercer els hauria gravat. La dona ha desmentit haver participat en l’entremat i ha demanat una rectificació a Okdiario.

Endavant amb les querelles

D’altra banda, Gilbert Montané segueix endavant amb les querelles contra els mitjans. Per ara han entregat el requeriment d’una rectificació que dits mitjans han ignorat –ahir publicaven més informació sobre l’afer. El següent pas és l’acte de conciliació que han de fer els advocats i que es pot allargar durant setmanes o fins i tot mesos. En cas de no arribar a cap acord, que sembla el més probable, Montané podrà interposar la querella. El procés és llarg però és obligatori per llei a Espanya abans de posar la querella.



Pel que fa al cap de Govern, Toni Martí, ell mateix va explicar que havia denunciat els fets a la Fiscalia, que està estudiant el cas. Segons va indicar ahir Cinca, ara «hem de veure com evolucionen els fets i les informacions i a partir d’aquí ja prendrem les nostres decisions».



Sobre les noves informacions aparegudes ahir en el digital madrileny, Cinca únicament va apuntar que «fem un mal favor al país i a les institucions i al procés electoral focalitzant la vida pública i política del país amb informacions d’aquesta baixesa». «Entrar en l’àmbit en el que contadíssimes persones volen portar la política del país em sembla que no hi hem de participar. Si hem de prendre més mesures, ja ho farem i ho anunciarem», va concloure.

Jocs tira endavant el recurs amb «arguments clars»

Jocs SA es va reunir ahir per treballar amb el recurs que presentaran al CRAJ en no estar d’acord amb la seva decisió final de no atorgar-los la llicència del casino. Segons van explicar fonts properes a l’empresa, els arguments que s’exposaran rebaten les dues explicacions del consell regular del joc per desestimar la llicència –el nom i la connexió amb la plaça del Poble– de forma «clara, contundent i sense deixar lloc a dubte». Entre dits arguments, l’empresa amb Ventura Espot de cara visible, vol recordar que el seu projecte va passar per dos processos de selecció. El primer el mes de juny i un segon en què es va fer una revisió de les puntuacions atorgades i en la qual se’ls hi va canviar però a l’alça. Tot plegat fa que estiguin «desconcertats» davant la resposta final del CRAJ.