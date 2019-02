La Batllia admet a tràmit la querella contra Torrero i Digón

La pacient patia una desviació al genoll de la cama esquerra que li provocav a molts dolors, fins al punt d’haver de necessitar crosses per caminar. El novembre del 2014 va signar un consentiment mèdic per ser operada, una intervenció que es va materialitzar el 29 de gener del 2015. La resolució del SAAS, però, constata que Torrero va decidir intervenir l’altra extremitat quan la dona ja estava al quiròfan, minuts abans de ser anestesiada. El traumatòleg va introduir en el curs clínic un nou consentiment signat. La pacient va assegurar que la firma era falsa, un extrem que va confirmar el peritatge cal·ligràfic.

Per Alba Casanovas

×

Atenció: com la majoria de webs, utilitzem cookies (galetes), tant pròpies com de tercers, per a recopilar informació estadística de la vostra navegació i oferir-vos un servei personalitzat. Si continueu navegant, considerem que n'accepteu l'ús. Més informació