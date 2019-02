França Riberaygua i Pintat llimen diferències per la llista d’Escaldes

Els exliberals d’Escaldes França Riberaygua, Eduard López-Mirmi, Lluís Ferreira, Josep Pubill i Jordi Rubia van constituir dimarts, juntament amb quatre cares noves, una taula de treball per confeccionar llista a la parròquia sota el paraigües de la Tercera Via. Cal recordar que tots cinc van deixar el comitè parroquial d’Escaldes –Riberaygua era vicepresidenta d’L’A i Pubill va ser president del comitè fins el 2016– per desavinences amb el qui era aleshores president del comitè local, Alfons Clavera –ara també fora del partit liberal–.

El suport que Riberaygua va donar a Gallardo quan el partit es va dividir dificulta l’entesa amb Pintat

En el cas de Riberaygua, però, la qüestió és més enrevessada, ja que prèvia a aquesta sortida, quan el grup parlamentari liberal es va partir ella va donar ple suport a Jordi Gallardo amb un paper destacat durant la ruptura. És per això que la que sembla ser la cara més coneguda d’Escaldes no acaba de ser ben vista per Josep Pintat. Segons fonts consultades, l’exliberal té intenció de demanar disculpes al lauredià, fet que podria propiciar que acabés encapçalant la llista territorial o, fins i tot, que tingués un lloc destacat a la nacional. De moment, però, Pintat seria reticent a donar-li un paper destacat i apostaria per donar la presència escaldenca a la nacional a Josep Pubill, que va anar de número sis amb els Liberals a les eleccions generals del 2015.

La visió sobre l’avortament

L’avortament és un dels temes que més pes està agafant en aquestes eleccions, fins el punt de causar baixes en alguns partits per divergir sobre si s’ha de permetre o no –Alfons Clavera ha deixat els liberals recentment per ser antiavortista. I de fet, aquest també és un dels temes polèmics i més xocants entre Riberaygua i Pintat. L’escaldenca ha mostrat públicament que és partidària de la interrupció de l’embaràs en diverses ocasions, mentre que la formació que encapçala Pintat té una visió més conservadora sobre la qüestió. Amb el que sí que coincideixen és amb la defensa del coprincipat, un punt que els permetria anar sota les mateixes sigles sense problemes.

La Tercera Via està disposada a incloure l’avortament a la cobertura de la CASS si això no fa perillar el coprincipat

De fet, segons fonts properes a la nova formació política, la premissa principal de la Tercera Via és no posar en perill el coprincipat però «donar el màxim de cobertura possible a les dones del país que decideixin interrompre l’embaràs». En aquest sentit, el partit proposa –en la línia del que també va posar sobre la taula Xavier Espot– crear un acompanyament a les dones que vulguin avortar per orientar-les i també per donar-los cobertura psicològica. Així mateix, plantegen la possibilitat que la interrupció estigui coberta econòmicament per la CASS. Tot plegat hauria d’estar pactat amb el coprincipat per no posar en perill l’actual model d’Estat. De no ser així, sempre optarien per defensar el coprincipat.

Llistes parroquials

Pel que fa a les altres parròquies, la Tercera Via té gairebé tancades llistes a Andorra la Vella, Sant Julià i la Massana. En la primera, l’exliberal Ruth Vila és qui està movent els fils per formar la llista. De moment, i segons fonts consultades, altres exliberals de la capital donarien suport al projecte, malgrat que no tots estarien disposats a posar el seu nom en una candidatura. En el cas de Sant Julià, es dona per sabut que Carine Montaner i Josep Majoral repetiran i a la Massana es compta amb la presència de Carles Naudi i Joan Carles Camp.

La formació té molt ben encarades les llistes a Escaldes, Andorra la Vella, Sant Julià i la Massana

Pel que fa a la resta de parròquies, la Tercera Via treballa especialment a Ordino, on tot l’afer del casino en el qual està involucrat l’excònsol de la parròquia Ventura Espot i la poca acceptació del pacte L’A-PS els estaria obrint camí. A Encamp, en canvi, la poca oposició a la unió de liberals i socialdemòcrates els dificulta trobar descontents que es vulguin unir al projecte i a Canillo hi han hagut contactes però de moment no s’ha anat més enllà.

Salvadó creu que el pacte PS-L’A «no és el camí correcte»

Qui va ser el primer president del PS, Albert Salvadó, no comparteix la fórmula del pacte que la formació ha concretat amb L’A per conformar les llistes territorials de cara a les eleccions del 7 d’abril. Salvadó, que ja no està vinculat a la formació, en ser preguntat per la qüestió va exposar: «Sempre he pensat que o estàs en política per defensar unes idees o estàs en política per obtenir una cadira». Així, utilitzant la teoria que desenvolupa en el seu darrer llibre va afegir: «Si el que fas és que t’alies amb qui sigui per anar en contra de, lluitar contra ell i guanyar-lo, jo diria que no és el comí correcte».

Qüestionat sobre el seu posicionament polític actual, va recordar que malgrat que segueix l’actualitat, «tots estem vinculats a la política perquè la política influeix en les nostres vides i per tant la segueixes i parles amb gent i tens contactes», no fa política activa. «Ja fa temps que ho vaig deixar», va recordar. Fins i tot va assegurar que «he deixat de creure amb les ideologies. És més, ja no tinc fe», va afirmar. Amb tot, no va voler donar per segur que no s’hi torni a dedicar en algun moment. «En aquesta vida no pots dir mai d’aquesta aigua no en beuré, perquè visc el present i el present és canviant», va manifestar Salvadó. H