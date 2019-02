Els estripagecs de Pere Moles embarquen cap a Austràlia

Els estripagecs de Pere Moles ja viatgen cap al festival d’art Sculpture by the Sea que se celebrarà a partir de l’1 de març a Perth, es tracta de la mostra gratuïta d’escultura a l’aire lliure més gran del món. Moles va ser seleccionat per a participar-hi amb un projecte de cinc estripagecs d’acer Corten de tres metres d’alçada i amb les paraules hope (esperança), love (amor), freedom ( llibertat), peace (pau) i tolerance (tolerància) encunyades a cada un d’ells.

Primera línia

Segons va explicar Moles, «estaran col·locats a primera línia de la platja, es tracta de la instal·lació que està més a prop del mar». L’artista va expressar una certa preocupació per com les marees de la zona interactuaran amb els estripagecs «és possible que quan pugi l’arribi a tocar» però la idea era resguardar l’obra d’aquesta i per això, Moles va preferir que la instal·lació no estigués directament dins de l’aigua, una possibilitat que es va valorar al principi.

«Els estripagecs es clavaran en un encofrat de ciment», va explicar l’andorrà que també va detallar que el canvi de les marees i del nivell de la sorra de la platja també interactuarà amb l’escultura. Aquests estripagecs australs són el particular homenatge de Moles als refugiats i pretén mostrar com per damunt d’aquesta barrera de punxes s’escolen paraules per a un futur millor gràcies a la incidència dels rajos de sol.



Tot i que li agradaria, Moles va avançar que li serà impossible viatjar fins a Austràlia per a la inauguració de la mostra.

Volums geomètrics



Així, aquesta vegada, l’autor no ha pogut acompanyar la seva obra fins a la mostra però Moles no ha deixat marxar els estripagecs d’acer sols i els ha enviat acompanyats de tres altres escultures fetes de fusta de roure. Aquestes es podran gaudir, alhora que l’exposició a l’aire lliure de l’Sculpture by the Sea, a l’esdeveniment paral·lel anomenat Sculpture Inside.

«Es tracta de tres esccultures petites de fusta de roure i base geomètrica amb un estripagec [també en fusta] clavat a cada una d’elles», va relatar Moles. En concret, les bases representen «un tetraedre truncat, un icosaedre i un dodecaedre». L’Sculpure Inside és una mena d’espai extra que es concedeix als artistes seleccionats per a l’Sculpture by the Sea perquè tinguin una oportunitat de mostrar altres aspectes de la seva obra.

Caixa a mida

I és que si calia travessar tot el món i arribar als antípodes, bé valia la pena de mostrar un bocí més de Moles. Per a aquest viatge llarg que les obres estan realitzant en avió, perquè el temps escanya i el vaixell es va haver de descartar, Moles va dissenyar una caixa a mida per assegurar-se que tant les escultures d’acer però, sobretot, les de roure, «més delicades» arribaven en plena forma a Austràlia.



Com a curiositat, aquesta caixa de transport ha estat ideada per «adaptar-se als protocols de transport de les peces d’art», amb totes les indicacions per a la seva manipulació i les formes necessàries perquè les màquines de càrrega i descàrrega les puguin ajudar a fer els trànsits aeris sense imprevistos.