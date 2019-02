Units en la lluita contra els accidents de trànsit

L'àrea de Mobilitat, el Cos de Policia i els serveis de circulació de les set parròquies s'han unit per lluitar contra la problemàtica dels accidents de trànsit a les carreteres del país. Es tracta d'una iniciativa que es va començar a gestar ara fa un any i mig, ha explicat el cap de l'àrea de Mobilitat, Jaume Bonell, i que ja ha posat la primera pedra, concretament aquest dimecres, amb la celebració d'una reunió entre totes les parts implicades.

Concretament, es tracta del projecte d'implantar una base de dades d'accidents de trànsit a les carreteres del país que s'omplirà des de Mobilitat, la policia i els serveis de circulació. "Durant un any es registraran" tots els incidents a la carretera, i a partir de les dades s'estudiaran "les casuístiques" per impulsar mesures correctores per intervenir als punts més conflictius, ha explicat Bonell.

Com a exemple, ha citat el cap de l'àrea de Mobilitat, hi ha el recent accident d'aquest mateix dimecres d'un vehicle que va xocar contra una parada d'autobús davant del centre comercial River. És el segon al mateix lloc en poc espai de temps, el que pot interpretar-se com que "aquesta parada està mal ubicada". També es poden estudiar canvis de passos de vianants, millorar punts amb mala visibilitat o afectats per les condicions climàtiques.

Aquesta base de dades s'està creant, amb la col·laboració d'Actua –que facilita el suport tecnològic–, i es posarà en marxa a l'estiu, ha informat Bonell, que ha lamentat que en l'actualitat no hi hagi un registre comú i transversal.

El projecte està finançat pel ministeri d'Ordenament Territorial del Govern. També servirà per enfocar millor les campanyes de prevenció d'accidents de trànsit.