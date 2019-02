Guaidó agraeix el suport del Govern d’Andorra

Els últims dies el líder opositor de Veneçuela, Juan Guaidó, està rebent el reconeixement internacional d’un bon nombre de països com a president interí del país sud-americà. Ahir el Govern d’Andorra el va reconèixer oficialment, considerant que és la persona indicada per liderar la transició política fins arribar a unes eleccions lliures. Guaidó agraeix els pronunciaments al seu favor dels executius nacionals a través de les xarxes socials i a Twitter s’ha referit al Principat: “Agraïm al Govern d’Andorra el seu suport a la ruta que hem iniciat per aconseguir eleccions lliures al nostre país”.

Agradecemos al Gobierno de Andorra su apoyo a la ruta que hemos iniciado para lograr elecciones libres en nuestro país.



