Aquest matí ha resultat ferit un vianant que ha estat atropellat per una furgoneta amb matrícula andorrana al carrer Verge del Remei de Santa Coloma. L’home, resident de 57 anys, ha estat traslladat a l’hospital Nostra Senyora de Meritxell, on ha estat atès de contusions múltiples i posteriorment donat d’alta.

Per El Periòdic

