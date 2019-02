Un detingut per contraban amb més de 700 paquets de tabac

Els fets van tenir lloc diumenge passat dins el recinte duaner de la Farga de Moles quan, en el marc d'un control fiscal, es va localitzar la mercaderia al maleter del cotxe. Un cop dutes a terme les verificacions pertinents, es va procedir a aixecar un acta per infracció administrativa de contraban. Tant el vehicle com el tabac intervingut van quedar dipositats a la duana.

Efectius de la Guàrdia Civil han decomissat 736 paquets de tabac, valorats en 3.365 euros, a dins d'un vehicle conduït per un home de 34 anys i de nacionalitat francesa.

Per El Periòdic

