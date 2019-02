L’enveja de la resta de clubs

Quan Gerard Piqué va decidir comprar l’FC Andorra, la resta de clubs d’altres esports que militen en lligues estrangeres van començar a somiar amb un desig que, avui, sembla impossible. Malgrat això, el VPC Andorra, el CV Encamp, el SAE Sant Julià i l’Andorra HC no tanquen les portes a què, algun dia, pugui arribar un inversor, fet que ja és possible des d’ahir, quan va entrar en vigor la Llei de l’Esport.

En aquest sentit, Paul Alieu, president del VPC Andorra, va explicar que «si ens ho demanessin, ho hauríem de plantejar» perquè «aquesta llei és bona pels esports». Malgrat això, va destacar que «si estem com ara, no ens interessa, encara que ningú ens ho ha proposat perquè és complicat trobar un inversor». «No som l’FC Andorra», reiterava.

La principal crítica és que s’ha de vigilar de no perdre l’essència de l’esport nacional

Per altra banda, Ramón Ibars, directiu del SAE Sant Julià va reconèixer que «potser no complim els requisits de la llei» i que «no ho hem valorat». «Veiem bé aquesta llei i és una bona iniciativa», assegurava. Així mateix, Javi Borrego, president i jugador del CV Encamp, va assegurar que «estem lluny de la sort que ha tingut l’Andorra, sobretot per la repercussió que ha tingut». «Tot el que sigui fer créixer un club és important, i nosaltres, si seguim creixent, les portes estan obertes», assegurava i reclamava que «el més interessant seria que els patrocinis desgravessin a les empreses en l’àmbit fiscal». «Cada vegada podríem ser meus autònoms», reiterava.

Finalment, qui es va mostrar més crític, va ser Jaume Solé, president de l’Andorra Hoquei Club, qui va indicar que veu la llei «amb reticència». «No em sembla malament, si es fa bé, però s’ha de vigilar que els clubs d’aquí no perdin la seva essència i s’haurien de fer certes mesures de protecció per a l’esport», reiterava. Així, a parer seu, no es pot comprar un club i «omplir-lo d’estrangers» perquè «la gent del país té dret a fer esport». «Si Piqué vol fer un equip, que faci també un filial», reclamava i afegia que «estaria bé que això un dia es convertís en un paraigua perquè tots els esports funcionin bé, es podria fer una espècie de seccions». «De moment no ens ho hem plantejat perquè ningú ens ha dit res, si arribés una oferta, sempre la plantejaríem però parlant de bones condicions perquè els jugadors no perdessin», sentenciava.