Costa reitera el «greuge comparatiu» per les guàrdies

El conseller general de L’A, Ferran Costa, considera que les seves sospites sobre «el greuge comparatiu» que comportava el canvi aplicat en favor dels metges forenses al reglament de sistemes de compensació, s’han més que confirmat. El motiu? El fet que s’hagi fet públic que els inspectors de treball (els cinc que hi ha al país i de manera conjunta) han portat la qüestió a la justícia després que el Govern els respongués negativament al recurs administratiu que havien presentat. «És el que vaig denunciar, que era un greuge comparatiu amb les altres persones que estaven fent disponibilitat per guàrdies», va manifestar en declaracions a EL PERIÒDIC. Des del seu punt de vista, «per bé que el ministre Espot ho va negar», la situació s’ha fet evident. «El primer col·lectiu que es manifesta diu que això no s’aguanta per enlloc de cap de les maneres», va exposar.



De moment, cap altre col·lectiu dels que assumeix guàrdies no ha manifestat la intenció d’adherir-se a la demanda dels inspectors de treball.

Reclamació

La demanda dels inspectors de treball arriba en considerar que les seves guàrdies també haurien de ser considerades «estructurals», com les dels forenses, i no «circumstàncies laborals no estructurals». Ells entenen que les guàrdies també formen part de la seva feina, ja que n’han de fer els 365 dies de l’any i les 24 hores del dia. Davant d’aquestes circumstàncies entenen que es produeix una discriminació. En tot cas van deixar clar que no entren a qüestionar la retribució que perceben els forenses, sinó que només volen que se’ls inclogui dins la mateixa categoria i se’ls pagui en funció del seu salari.