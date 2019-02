El Pas de la Casa es proposa competir amb The Shopping Mile

Fa 10 dies el Ministeri de Turisme presentava The Shopping Mile, la marca que des d’aleshores uneix l’Eix Central –avinguda Meritxell, Vivand i Fener Bulevard– sota un únic paraigua comercial. Ahir, el Comú d’Encamp va fer públic, amb la ratificació de tots els consellers, l’acord d’execució del pla director de dinamització de la parròquia que, entre altres mesures, pretén convertir el Pas de la Casa en un «entorn atractiu» que reinventi la seva «experiència de shopping». «Intentarem canviar el concepte de compres que, malauradament, ha introduït el Govern donant-li un altre enfoc i guanyant en qualitat», va avançar el cònsol major encampadà, Jordi Torres. Així mateix, va afegir que el pla considera demanar més «implicació» per part del Govern, fins al punt de considerar el projecte «d’interès nacional», ja que el Pas és el «tercer pol» comercial més important del país.



La paraula clau del pla, que comptarà amb 33 mesures i 79 accions, serà «alçada». Tal com va explicar Torres, es busca el seu doble sentit: d’una banda l’alçada –geogràfica– del poble i de l’altra «el nivell i la qualitat» que s’hi podrà trobar. Així i tot, encara no hi ha un eslògan o marca, però el liberal Jordi Troguet va assegurar que «nosaltres no posarem noms estranys en anglès», en referència evident a The Shopping Mile.



Pel que fa al poble d’Encamp, es vol erradicar el concepte de «ciutat dormitori» i donar-li la volta, apostant per un «entorn residencial» que posi en valor el paisatge, el patrimoni cultural i el comerç de proximitat de la parròquia. També es pretén desenvolupar el turisme familiar, l’esportiu i de natura, va dir Torres. D’altra banda, Torres va recordar que la setmana que ve començaran les obres de remodelació de les avingudes de Joan Martí i Fraçois Miterrand.