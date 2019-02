Pla director de dinamització econòmica per a Encamp

Els membres del consell de comú d'Encamp s'han reunit aquest dijous per a la celebració de l'acte de signatura de l'acord d'execució del Pla director de dinamització econòmica, amb la finalitat de dotar la parròquia d'un model econòmic competitiu i unes línies d'actuació amb mesures concretes. D'aquesta manera, el cònsol major, Jordi Torres, ha definit que l'acord "permetrà desenvolupar aquest pla amb garanties i continuïtat", i ha servit per traslladar "un missatge de compromís i responsabilitat" a tots els sectors de la parròquia.

El pla compta amb el desenvolupament de 33 mesures i 79 accions. En aquest sentit, els principals pactes que s'estableixen són: garantir el procés d'implantació de les mesures; la creació d'un comitè executiu on hi haurà representació de tots els grups polítics; la determinació de quines mesures i accions es prioritzaran a l'hora de determinar el seu desenvolupament; el compromís de donar informació periòdica envers tots els ciutadans d'Encamp i el Pas de la Casa; promoure la implicació dels diferents agents econòmics i socials; i la voluntat que si en un futur apareix una nova força política, ha dit Torres, l'integrarien dins aquest comitè executiu.

Per tant, els principals objectius sobre els quals treballarà el comitè són canviar la idea d'Encamp com a ciutat dormitori, "consolidar-se com a turisme d'esports i familiar" i oferir un comerç de proximitat i de serveis en un entorn acollidor. Tanmateix, aquestes mesures també s'implementaran al Pas de la Casa, on hi ha "la voluntat de jugar amb la paraula d'alçada" i oferir més qualitat en els serveis i esdevenir una localitat residencial. Per dur a terme aquestes mesures, Torres ha informat que s'engegarà una campanya de comunicació en la qual s'inclourà aquesta marca d'alçada, així com mesures d'embelliment de la parròquia, que ja s'han començat a iniciar, i que estan previstes al pla.

El Pas de la Casa és el tercer pol de comerç més important d'Andorra, i Torres ha informat que es demanarà més implicació al Govern en aquest sentit, per tal de potenciar aquest comerç de proximitat també a la localitat encampadana i crear una experiència "'shopping'" amb diversificació en l'oferta.

El conseller d'L'A+Independents, Jordi Troguet, ha declarat que "quan veiem que hi ha un projecte que interessa a la parròquia" el que s'ha de fer "és potenciar-lo i promocionar-lo perquè tiri endavant", ja que "quan hi ha projectes que ens uneixen, no hi ha color polític". És per aquest motiu que el conseller s'ha felicitat de la iniciativa perquè el seu partit ja havia criticat la inacció i "deixadesa" a Encamp i el Pas de la Casa. Tot i això, "s'ha de veure com es desenvoluparà", ja que les accions previstes són "llargues, lentes i costoses". Per la seva banda, el conseller del PS+Independents, Joan Sans, ha informat que el més important és "haver assolit aquesta fita de trobar un objectiu comú, què és el de la dinamització de la nostra parròquia" i ha valorat positivament que darrere d'aquesta mesura "hi hagi una comissió executiva per concretar accions i desenvolupar-les".

D'altra banda, Torres ha confirmat que la remodelació de les avingudes de Joan Martí i Fraçois Miterrand començaran la setmana vinent i que, en tot moment, "tindrem informats els ciutadans" per les possibles afectacions en el trànsit. Aquestes tasques d'embelliment, ha dit, també han estat previstes en el pla que aquest dijous al matí s'ha rubricat.

Problemes en la circulació al Pas per la neu

Quant als problemes en la circulació i talls de carreteres al Pas de la Casa durant la nevada de fa dues setmanes i el fet que les màquines llevaneu no treballin en horari nocturn, Torres ha argumentat que existeix un servei d'emergència 24 hores, que compta amb un temps de reacció de 15 minuts, però que no s'aplica quan hi ha conductors que no porten els seus vehicles degudament equipats per aquestes condicions. En aquest cas, "no hi anirem perquè no és una emergència", ha finalitzat.