Camp admet que el Cirque podria esgotar-se en en un parell d’anys

Després de sis estius visitant a Andorra i a punt d’arribar al setè, la cita amb el Cirque du Soleil, ja més que consolidada, podria estar arribant a la seva fi. El mateix ministre de Turisme, Francesc Camp, va reconèixer que «a mesura que passen els anys, es pot produir un cansament i els espectacles poden tornar-se repetitius». Encara, però, no és el moment, ja que any rere any continua reinventant-se i «els números ho demostren». «L’any passat vam trobar un nou concepte que combina circ i musical. És una bona alternativa que donarà joc un parell d’anys més», va pronosticar Camp, tot i admetre que serà difícil seguir innovant «dins la continuïtat». Així i tot, des del ministeri consideren que «mentre la venda d’entrades superi el 85%» com fins ara l’èxit estarà assegurat i no caldrà «preocupar-se massa».



Per aquells que critiquen la contractació del Cirque du Soleil, Camp va assegurar que sempre ha estat «obert» a noves propostes, però que cap «ha arribat al nivell del circ».

Espai multifuncional

Anant més enllà, «si s’hagués de buscar una alternativa», el ministre es va mostrar partidari d’embarcar-la dins una infraestructura turística multifuncional que «atragui visitants des que s’acaba la temporada d’esquí fins que torna a començar». Aquest és, potser, un dels projectes fallits més sonats de la legislatura, ja que pel seu elevat cost, el Govern va considerar impossible d’assumir. Ara bé, de cara a l’imminent plantejament de programes electorals, Camp va creure que la reflexió ha de ser «quin tipus d’infraestructura ens cal per desestacionalitzar les entrades de turistes», de manera que l’espai multifuncional es podria tornar a posar damunt la taula, tant dels demòcrates com de la resta de partits.

Hotelers satisfets

Després de la polèmica sorgida aquest estiu arran del sistema de venda d’entrades per part del sector hoteler, el responsable de la cartera de Turisme va assegurar que tots els problemes s’han resolt gràcies a un doble acord. D’una banda, es permetrà els hotelers accedir a la plataforma de venda anticipada i, per tant, fer compres d’última hora pels seus clients i, de l’altra, s’ha flexibilitzat la venda mínima d’entrades i el seu percentatge pels espectacles de cap de setmana (els dies de més afluència). A més, s’ha canviat l’estructura de la graderia i enguany serà com un amfiteatre romà, on el 80% dels seients tindran visibilitat central i la seva venda es distribuirà entre hotelers andorrans, touroperadors estrangers i el client final.

El Cirque du Soleil de Messi no serà competència

El 10 d’octubre el Fòrum de Barcelona acollirà Messi10 by Cirque du Soleil, l’espectacle que la companyia canadenca ha creat exclusivament per a l’estrella blaugrana. A la capital catalana s’hi representaran 32 funcions abans de sortir de gira mundial, però pel ministre de Turisme no suposa cap competència pel circ del Principat. «Som dos productes diferents i els públics també són diferents, no se superposaran», va augurar. Per complementar la resposta, Camp va apel·lar al circ que es va dur a Port Aventura el 2017 però que, després d’un gran ensurt, finalment no va suposar un conflicte per a la versió andorrana.