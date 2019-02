El MoraBanc jugarà dos amistosos per combatre la finestra FIBA

Ibon Navarro ja va esclatar dimarts passat contra la finestra FIBA i la va titllar de «barbaritat», «d’incordi» i «d’inacceptable». Per aquest motiu, per mantenir el nivell i no desconnectar, el MoraBanc Andorra disputarà dos amistosos, el primer serà contra el BAXI Manresa de Joan Peñarroya al Poliesportiu, el divendres 15, i l’altre, a la província de Lleida, amb el rival i el lloc encara per definir.

En aquest sentit, el director esportiu del MoraBanc, Francesc Solana, va explicar a EL PERIÒDIC que, per evitar el que va passar a la primera finestra, «hem de competir» i «jugar un o dos amistosos per continuar amb el ritme que portem i no sortir d’aquí». «L’any passat també ho vam fer», recordava.

Així mateix, va assegurar que «esperem que no torni a passar» i va remarcar que «marxen els mateixos jugadors». «No ens agrada la finestra FIBA, a més, després venen quatre partits en una setmana de competició i haurem de treballar per posar a Jerome Jordan a l’equip, necessita entrenar perquè ens aporti més», revelava i afegia que «tot l’equip ha de recuperar l’estrés de tot el mes de competició i de viatges».

Objectius superats

Per un altre costat, Solana va indicar que «el nostre objectiu era passar la primera fase i anar al Top16» i que, per aquest motiu, estar on som «és una agradable sorpresa per a tots». «Hem demostrat que tenim ambició, que volem competir i hem guanyat dos rivals que ho estaven fent molt bé a la primera fase com són el Zenit Sant Petersburg i el Cedevita Zagreb», valorava i puntualitzava que «estem satisfets d’havernos jugat el primer lloc contra l’Unics Kazan». «Ningú comptava que estiguéssim a les eliminatòries i tenim la il·lusió de poder treure una victòria al primer matx dels quarts de final contra l’Asvel i després rematar-ho a casa», afirmava, ja que, a parer seu «el Poliesportiu ha de seguir sent un fortí», encara que «s’ha d’anar partit a partit i sumar les dues victòries».

En aquest context, va recordar que «anàvem amb la intenció de competir» i que «vam jugar bé durant 27 minuts» però després «l’Unics ens va treure de la millor pista, no vam tenir el millor dia». A més, va destacar que «necessites que molts jugadors aportin» i que «vam tenir un dia en el qual molts jugadors importants no van aportar coses positives». «L’equip va competir i va estar en el partit, però el conjunt rus exigia molt ritme físic, això es va notar», comentava.

Un rival complex/ Solana va explicar també que l’Asvel és «un equip que barreja joventut i experiència», que «té jugadors molt atlètics» i que «requereix un nivell físic molt elevat», per això «ens exigirà el màxim en tots els aspectes, perquè tenen jugadors de màxima experiència amb altres de joves amb molta projecció».

Fase per recordar

La temporada 2018-2019, de moment, serà recordada per haver aconseguit l’accés als quarts de final de l’EuroCup, fase que es disputarà contra l’Asvel Villeurbanne francès. El primer duel serà el 5 de març a les 20.00 hores. Però haver arribat fins aquí ha estat molt complicat. Malgrat això, en l’EuroCup, a excepció del darrer partit del Top16, no ho ha semblat tant perquè els andorrans han perdut tan sols un partit de sis.

En aquest context, el MoraBanc va ser el novè equip en valoració de la competició, aconseguint una mitjana de 85,75 punts per matx, mentre que en punts, va ser el setè màxim equip anotador, aconseguint una mitjana de 79,83 punts per matx. Així mateix, va ser bon rebotejador i en va sumar 34,17 per duel, sent també setè en el rànquing. La nota més dolenta estaria en assistències, ja que és 12è al rànquing amb 16 rebots per matx. Finalment, la millor nota arriba amb els triples aconseguits, on l’equip és cinquè del rànquing, amb un encert del 33,94%, sumant 56 triples aconseguits en tota la competició.

Pel que fa a jugadors, el més ben valorat en aquesta fase del Top16 és Andrew Albicy, amb una mitja de 21 punts per duel. El base francès també és el cinquè millor en assistències, amb una mitjana de 6,20 per partit mentre que és el sisè millor jugador des dels tres punts, amb 26 triples aconseguits, xifra que suposa un encert del 53,85. Per la seva part, Dylan Ennis és el sisè millor anotador, amb una mitjana de 14,33 punts per partit i el quart millor amb triples, amb 15 triples fets.