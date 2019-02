Més de 200 persones donen sang a Andorra la Vella

Els alumnes de segona ensenyança de l’escola andorrana, concretament dels centres Roc de Santa Coloma, d’Encamp i Ordino van dur a terme ahir una campanya de donació de sang al Centre de Congressos de la Capital. Van participar més de 300 alumnes, així com un equip tècnic qualificat, i van donar sang 200 persones, una xifra que ajudaria que Andorra tingués un Banc de sang pràcticament autosuficient.



A les 16.00 hores, moment en què s’obrien les portes perquè la gent pogués fer les donacions, ja hi havia més d’una vintena de persones esperant. La coordinadora de l’àrea de Salut Pública de la Creu Roja Andorrana, Anna Arias, va explicar els passos que han de seguir tots els donants. «Primer se’ls hi entrega un qüestionari amb preguntes sobre la seva salut i un metge decideix si és apte o no per fer la donació», va precisar. «Un cop és apte, se li realitza l’extracció de sang, descansa cinc minuts i se li entrega un refrigeri», va afegir. A banda d’això, i per cortesia dels alumnes, tots els donants van rebre un petit obsequi com a mostra d’agraïment.



La campanya de donació de sang va ser el punt final d’un projecte que els estudiants van dur a terme des del mes de novembre i que ha consistit a crear una unitat de programació relacionada amb la sang, en la qual hi han estat implicades les àrees de Ciències Físiques i de la Natura, Matemàtica, Visual i Plàstica i Llengua catalana, i on s’han treballat aspectes com tècniques de màrqueting per animar la població a donar sang. D’aquesta manera, s’ha volgut implicar a la societat, en especials als joves, en la importància de la donació de sang, informa l’ANA.