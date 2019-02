La societat, al llarg del temps, sempre ha creat i venerat els mites, diuen els antropòlegs. Els més populars són els déus, des de la mitologia grega fins a l’actualitat. Però els mites van donar lloc al naixement dels herois que, amb el seu caràcter de model personificat de conducta, encarnen el bé. El Museu del Tabac rendeix tribut als mites contemporanis en l’exposició Herois i superherois, que mostra 310 peces de material de 29 personatges de la indústria americana creats entre 1930 i 1988 que l’urgellenc Josep Benavent (la Seu d’Urgell, 1950) ha anat recopilant des de fa més de mig segle. No hi falten els clàssics com Spiderman, Batman o Conan, però l’exposició permet descobrir al públic més de Nyoka, Dick Tracy o Red Sonja, entre d’altres.



Benavent és propietari de més de 40.000 peces, entre les quals hi ha fotogrames, material promocional, DVDs, llibres i còmics que ha col·leccionat des que era petit. A més, ha completat una biblioteca especialitzada conformada per més de 1.500 llibres, així com una cinemateca de més de 8.000 pel·lícules. El repte, per tant, ha sigut seleccionar el material per a l’exposició i l’Arxiu Comarcal de l’Alt Urgell, que col·labora amb la difusió del material del col·leccionista des de fa anys, n’ha tingut molt a veure: durant més d’un any ha seleccionat les peces exposades.



Amb la mateixa cura, Benavent va explicar cada un dels protagonistes i els seus trets més destacables. Des dels herois que van néixer en historietes dels mitjans de comunicació i revistes nord-americanes, com Brenda Starr Reporter, Swamp Thing o Congo Bill, als que van traspassar la pantalla i van arrasar a les sales de cine, com X-Man, els Quatre Fantàstics i Wonder Woman. El públic també podrà conèixer més sobre les rèpliques d’herois en versió femenina, com Batgirl i Supergirl.

Símbols reivindicatius

Benavent també ha seleccionat protagonistes reivindicatius, entre els quals destaca Tank Girl, una caça recompenses australiana que per la seva rebel·lia contra les lleis establertes es va convertir en símbol de la comunitat lèsbica a Anglaterra. A més, és considerat un dels millors còmics feministes.



A l'exposició, que té l’entrada gratuïta i s’allargarà fins al 21 d’abril, també realitzaran visites guiades a càrrec de Benavent. La primera serà el pròxim 16 de febrer i s’aniran produint periòdicament. També es projectaran diverses pel·lícules dels personatges més notoris de l’exposició.



«És una exposició universal i intergeneracional», van assegurar la presidenta de la Fundació Julià Reig, Déborah Ribas, i l’alcalde de la Seu, Albert Batalla. «Benavent ha col·leccionat per reconstruir els universos del còmic», va precisar el coordinador dels arxius de la Generalitat, Enric Cobo.