Costa no farà tàndem amb Rios a Encamp i apunta a la nacional

El tàndem David Rios i Ferran Costa finalment no serà una realitat. La parella PS-L’A que es donava per fet a Encamp és probable que finalment no es tanqui. Segons fonts de les dues formacions, Costa es decantaria per ocupar un lloc destacat a la llista nacional, mentre que Rios es manté com a favorit per encapçalar la llista conjunta a la parròquia encampadana. La incògnita és qui pot ocupar el lloc de Costa perquè el tiquet no perdi força a la parròquia en què millor ha estat acceptat el pacte entre les dues formacions per a les llistes territorials.

Els partits tenen «molt avançat» el programa electoral i afirmen que la candidatura a Encamp serà «molt forta»

Sigui com sigui, les fonts consultades asseguren que les converses estan molt avançades i que la candidatura serà «molt forta». Amb tot, reconeixent que trobar «l’equilibri» entre les llistes parroquials i les nacionals no és fàcil i els noms amb experiència com el de Ferran Costa o David Rios van buscats. També ho estan els noms femenins amb la voluntat de formar llistes cremallera o el més paritàries possible. De fet, la majoria de les formacions voldrien concòrrer a la nacional amb un nom femení com a segon candidat, malgrat que en alguns casos els està costant més que en d’altres pel volum de gent que es vol involucrar en el projecte.



En tot cas, totes dues formacions reconeixen que els noms són importants i que a Encamp cal una llista potent. Per això es donava per fet que Costa i Rios farien el tàndem. El primer és empresari i lingüísta, nascut el 1970, i és conegut pel seu paper al Consell General d’aquesta legislatura. Va ser escollit per a la circumscripció nacional, a la qual es va presentar amb Liberals d’Andorra de número quatre. En aquella ocasió, la llista territorial d’Encamp la van encapçalar Valentí Martí, que no es descarta que pugui repetir l’experiència.



Per part del PS, destaca Rios també per la seva trajectòria política. Professor nascut el 1971, ja va liderar la llista socialdemòcrata a Encamp el 2015 amb Núria Meritxell Pirot. També té experiència al Consell General, on va representar el PS durant la legislatura 2011-2015 i president del grup parlamentari socialdemòcrata entre 2013 i 2015.



En tot cas, les candidatures a Encamp s’acabaran de definir dimarts que ve, quan PS i L’A es reuniran per posar en comú els dos noms que representaran la parròquia. De moment, segons les fonts, amb el que han avançat i força és amb el programa electoral, que estaria gairebé enllestit.

Escaldes-Engordany

D’altra banda, pel que fa la representació a Escaldes-Engordany, tot apunta que el tàndem polític per part de PS-L’A serà Rosa Gili, actual consellera general socialdemòcrata, i Marc Magallón, que hauria de deixar el comú on ara exerceix com a conseller de l’oposició. En tot cas, però, els implicats encara no volen donar res per tancat fins que es celebri el comitè directiu.