Camp creu que el turisme de luxe descongestionaria les carreteres

Per aconseguir entrades d’alt nivell, el Govern aposta per una infraestructura aeroportuària

La intensa nevada de dissabte passat va obligar a tancar la frontera franconandorrana, el què va fer que tots els visitants que havien vingut a passar el cap de setmana a Andorra abandonessin el país per la frontera del riu Runer i es generessin fins a 10 quilòmetres de retencions. Tal com va justificar el ministre de Turisme, Francesc Camp, «es van complir tots els factors en negatiu» perquè això succeís, tot admetent que la gestió del trànsit els caps de setmana i els dies festius «no és gens senzilla» per l’elevat volum de vehicles que entren i surten del Principat. Tot i que el vial de Sant Julià ha d’agilitzar el trànsit, el ministre va considerar que aquest col·lapse continu de les carreteres del país demostra «el nivell màxim de fins a on pot arribar el model turístic per via terrestre» actual.



Aquesta reflexió, segons Camp, «ens ha de dur a pensar que potser no hem de créixer tant en nombre de turistes», sinó que s’ha d’apostar per un turisme de més qualitat i poder adquisitiu i, per tant, adequar l’oferta turística del país apujant els preus.

Aeroport a la Seu i heliport a Andorra

Ara bé, el ministre va assenyalar que aquest tipus de visitant –tant per lleure com per congressos– «vol comoditat i facilitat a l’hora de desplaçar-se». Ara mateix, Andorra no disposa d’aquest element clau i, per tant, des del Ministeri de Turisme consideren totalment necessària una infraestructura aeroportuària. En contra del que proposa la Cambra de Comerç, Camp i el Govern aposten per l’aeroport d’Andorra-La Seu, que en un parell de mesos ja disposarà del dispositiu GPS reglamentari que permetrà l’operació de vols comercials. «Sabem que no és un aeroport que pugui rebre avions de gran capacitat, però estem convençuts que ajudarà a atraure el turisme d’alt poder adquisitiu, sigui per oci o per feina», va pronosticar el ministre, ja que malgrat que l’últim tram s’hauria de fer per carretera, i un col·lapse com el de la setmana passada es podria produir igual, el temps total del viatge sí que es veuria considerablement reduït. A més, si tot avança segons el previst, aquest estiu ja podrien arribar a Andorra-La Seu turistes procedents de les principals capitals europees amb destinació final el Principat.



Pels turistes procedents de fora l’espai Schengen, Camp va creure imprescindible la construcció d’un heliport en territori nacional que permeti rebre helicòpters des dels aeroports del Prat i Tolosa, amb capacitat per acollir grans aeronaus.



La Cambra, però, fa mesos que és partidària de construir un aeroport a Andorra en el qual puguin operar companyies intercontinentals i per això actualment està realitzant un estudi de viabilitat que en les pròximes setmanes s’ha de fer públic. «No tinc la informació d’aquest estudi però, francament, veig difícil que Andorra pugui arribar a tenir avions amb capacitat per a 200 o 300 persones», va lamentar el ministre. Amb tot, va reconèixer que «l’evolució l’hem de fer», però sense pretendre «passar de ser d’avui per demà una destinació única del sud d’Europa a una de mundial». Malgrat això, «si d’aquí a uns anys amb l’aeroport de la Seu no hi ha prou, ja es parlarà d’una altra fase», va dir Camp. I va afegir: «han de passar moltes etapes perquè un aeroport en territori andorrà vegi la llum».

Comerç de luxe

D’altra banda, i després d’haver aconseguit The Shopping Mile i embellit i unificat l’Eix Central, el ministre va apuntar que el repte a partir d’ara serà aconseguir que «vinguin marques de renom i prestigi». Per això, des del Ministeri d’Economia i des d’Actua s’assistirà, a partir d’aquest mateix any, a fires de compres internacionals per agenerar contactes amb operadors especialitzats amb el turisme de compres de luxe.