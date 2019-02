Espanya també es desmarca de l’avortament a Andorra

La despenalització de l’avortament és un afer «intern» d’Andorra del qual els països veïns no en parlen. Així de clar ho va deixar la delegada del govern espanyol a Catalunya, Teresa Cunillera, durant la seva visita d’ahir al matí al copríncep episcopal, Joan-Enric Vives. De la mateixa manera ho va reiterar aquesta mateixa setmana el govern francès després de contestar a la pregunta de la parlamentària de França Insubmisa a l’Assemblea Nacional Mathilde Panot, que reclamava conèixer la posició de l’Estat gal respecte a l’avortament a Andorra.



Cunillera també es va reunir amb el cap de Govern, Toni Martí, amb qui va parlar de diferents aspectes relacionats amb l’organització de la Cimera Iberoamericana 2020 i la col·laboració entre ambdós països. La delegada va considerar que aquesta serà una oportunitat «única» perquè Andorra es doni a conèixer en l’àmbit iberoamericà i es va mostrar convençuda que «ho farà molt bé i en sortirà reforçada».



D’altra banda, Cunillera va tornar a confirmar que «en un parell de mesos» l’aeroport d’Andorra-La Seu disposarà del GPS necessari per poder operar vols comercials, tot i no concretar-ne una data exacta. Malgrat això, des de Catalunya van reconèixer que després s’hauran d’aconseguir «els permisos necessaris per a les instal·lacions», així com la infraestructura de seguretat perquè puguin aterrar fora de l’espai Schengern, però «ho farem amb la màxima rapidesa possible», va assegurar.



Martí va agrair el suport d’Espanya a la candidatura andorrana per acollir la Cimera Iberoamericana i va celebrar que el GPS entri en funcionament ben aviat.