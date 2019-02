Els docents confessionals es veuen «discriminats» per Jover

El Sindicat d’Ensenyament Confessional (SEC) va lamentar que el seu col·lectiu «es vegi discriminat respecte a la resta de companys docents del nostre país» arran de la diferència en l’edat de prejubilació que fixarà la nova llei del Cos d’Educació, que contempla que els mestres públics —i no els professors congregacionals— puguin deixar d’exercir l’ofici als 60 anys.

«Estem decebuts i ens dol» assegura el comunicat informatiu del sindicat davant «l’única demanda que vam instar a Govern», tal com va recordar el propi secretari general del SEC, Ferran Riu.

Ferran Riu: «Si no s’equipara l’edat de prejubilació amb els docents d’escoles públiques és per falta de voluntat del Govern»

Arran del neguit del SEC, el ministre d’Educació i Ensenyament Superior Eric Jover va enviar dijous passat una carta a les escoles confessionals per «iniciar una reflexió més amplia» sobre la regulació de l’activitat docent a les escoles congregacionals.

En la missiva —a la qual EL PERIÒDIC ha tingut accés— Jover assegura que «no era pertinent modificar les vostres condicions laborals en una Llei que no us és d’aplicació», raó per la qual «assumeixo el compromís» d’una reforma que «serà un dels punts del nostre programa electoral».

Malgrat la voluntat del ministre, a Rius la carta li va sonar com una mesura «electoralista», ja que va sostenir que «han tingut vuit anys per fer-ho». En aquest sentit el portaveu del SEC va basar-se en «l’assimilació del complement de jubilació» per justificar una esmena que «si no se li dona cabuda en aquesta llei és per falta de voluntat política».

De fet el propi Sindicat de l’Ensenyament Públic (SEP) també va expressar el seu suport al SEC perquè esgrimeix que «no s’entén l’argumentari» tenint en compte que «el desgast a la professió de docent hauria de ser extensiu a qualsevol sistema educatiu».

«Insatisfacció» al SEP

D’altra banda, el secretari general del SEP David Garcia va traslladar a EL PERIÒDIC la seva «insatisfacció» per no regularitzar els períodes de descans durant el curs, ja que deixa «indefensos» als docents. «Per molt que Jover va manifestar la seva voluntat de no requerir-nos, amb la llei en mà el proper Govern ens pot requerir per no haver-ho reglamentat».

David Garcia: «Malgrat la voluntat de Jover, amb la llei en mà el proper Govern ens podrà requerir durant els períodes de descans»

Garcia també es va mostrar «perplex» amb la consellera general de D’A Mertixell Palmitjana per «utilitzar arguments maliciosos». En aquest sentit, el màxim responsable del SEP va considerar que la parlamentària «va barrejar conceptes relacionats amb la qualitat educativa» i Govern «va malinterpretar-la malintencionadament perquè és incapaç de donar una resposta coherent».

Respecte a la distinció entre funcionaris i treballadors públics, Garcia va afirmar que el canvi de nomenclatura «és un absurd per molt que dins la llei s’especifiqui que tindran els mateixos drets», motiu pel qual l’agradaria saber «el rerefons» de la qüestió.

Amb tot, Garcia va agrair el «pas positiu» que suposa la globalitat de la llei «tenint en compte que no teníem res». Així mateix, també va celebrar la condició d’agent de l’autoritat que passaran a tenir els mestres i la presència al comité tècnic de selecció, «dues de les aportacions que va fer el SEP perquè no venien en el text del Govern».