Salt per la finestra

Últim partit abans de tres setmanes sense competir oficialment. El BC MoraBanc Andorra es desplaça a Madrid per jugar demà al migdia a la pista del Movistar Estudiantes. La disputa de la Copa del Rei i la finestra FIBA pels compromisos internacionals provoca que la Lliga Endesa no torni fins al 3 de març. Abans d’aquesta aturada, el conjunt d’Ibon Navarro vol assolir una victòria que li permeti fer el salt a posicions de play-off, esperant que els conjunts que té per dalt fallin en aquesta jornada.

El matx es presenta després de perdre la primera plaça final del grup del Top16 de l’EuroCup a Kazan, el primer matx que els andorrans perden en aquesta fase abans dels quarts de final de la competició continental. I també amb la possibilitat de sumar la cinquena victòria seguida a l’ACB, després de superar consecutivament a San Pablo Burgos, Tecnyconta Saragossa, UCAM Múrcia i Divina Seguros Joventut. Amb l’Estudiantes els números són dolents a Madrid, caient en sis de les set visites, però l’equip arriba en una dinàmica positiva per tal de trencar antecedents. De fet, per això estan les estadístiques. Un triomf permetria als andorrans sumar l’onzè triomf de la temporada a l’ACB i atrapar a Baxi Manresa i Joventut si no guanyen, podent-los superar i colar-se en llocs de play-off.

Copa del Rei

L’Estudiantes és un dels conjunts que disputaran la setmana vinent a Madrid la Copa del Rei. Ho farà en condició d’amfitrió, no com a integrant dels vuit primers classificats de la Lliga Endesa al final de la primera volta. Als quarts de final es trobarà amb el gran rival ciutadà, el Reial Madrid, al que fa poc van guanyar en lliga. Però l’entrenador col·legial Josep Maria Berrocal, no vol pensar en aquella cita. «Són dues competicions diferents. La Copa són com a màxim tres partits i això és la Lliga. S’ha de sumar per estar millor a la classificació, hi ha molts equips que estem semblants i tot el que sumi et permet allunyar-te del descens i apropar-te a dalt. Si guanyes i jugues bé, t’ajuda a la dinàmica de cara a la Copa, però ara ens toca centrar-nos totalment en l’ACB», afirma el tècnic.

Davant el MoraBanc espera «un partit molt disputat i un equip amb moltes ganes, que ve de perdre després de moltes victòries seguides tant a la Lliga Endesa com l’EuroCup. Tenen l’al·licient del partit abans de la Copa i seleccions, vindran a donar-ho tot i hem d’estar molt preparats per a la duresa del partit». El matx no se’l pren com una revenja, després que a la primera volta els andorrans els derrotessin per 96-82: «Tenim ganes de guanyar i jugar bé. Va ser dels pitjors partits de la temporada per moltes coses i penso que pels jugadors és un al·licient jugar a casa, contra un equip davant el qual hem perdut, i sempre és important intentar guanyar-lo per veure que has competit contra tots».

Tots disponibles

Els dos equips afronten el partit amb les plantilles al complet, sense tenir baixes. L’exjugador del MoraBanc Shayne Whittington, durant la setmana ha passat per un procés febril, però està recuperat per jugar l’enfrontament. A la pista es podran veure duels interessants, com el dels tiradors, ja que al parquet hi haurà dos dels màxims encistelladors de la temporada. Cara a cara es troben Darío Brizuela, que té una mitjana de 15,6 punts per partit; i Dylan Ennis, amb 14,6. Tots dos es troben al top5 del rànquing. El basc és segon, només superat per Nico Laprovittola (Joventut) amb 15,7. El canadenc ocupa el cinquè lloc.

Dia d’homenatges

L’Estudiantes aprofitarà el partit per realitzar dos reconeixements. El primer serà abans del salt inicial a un exjugador i tota una institució a l’entitat col·legial, l’argentí Pancho Jasen, que va jugar a l’equip de la capital d’Espanya un total de 363 partits a l’ACB durant 10 temporades, sent molt estimat per l’afició. El segon homenatge serà per als actors de la pel·lícula Campeones, guanyadora recentment del Goya al millor llargmetratge. Els integrants de l’equip Los Amigos que protagonitzen el film jugaran durant els temps morts contra el conjunt de la Fundació Estudiantes Aurovitas Pozuelo. També hi serà present Gloria Ramos, nominada al Goya com a millor actriu revelació.