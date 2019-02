L’FC Andorra debuta a Prada de Moles contra el Sant Ildefons

el primer partit a casa s’ha fet esperar. Després, que s’anul·lés el matx contra el Vilanova a causa de la neu, arriba l’oportunitat que l’FC Andorra de Piqué debuti a casa. I ho faran a Prada de Moles, tal com va avançar EL PERIÒDIC. El primer enfrontament de l’any a casa es disputarà avui a les 16.00 hores a Encamp contra el Sant Ildefons. En aquest sentit, el davanter tricolor Ernest Forgas va comentar que «és un repte veure com el conjunt actua a casa, perquè el rendiment a fora canvia totalment. Veurem com s’adapta l’equip, que també té ganes de debutar aquí». «Jugar a casa ens beneficia pel tema de les dimensions, l’altitud, el camp... tot fa que t’ho coneguis millor, amb el dia a dia ja ho tens tot per la mà», afegia.

I és que, tal com va afirmar el jugador, l’altitud és un factor que pot condicionar el rendiment: «Al rival se li pot fer el partit molt llarg. Crec que els afectarà. Penso que, si no estàs acostumat, pot passar. Personalment, els primers dies que vaig venir aquí, em va costar bastant, i als companys nous també. Crec que és un punt que ens pot ajudar», va explicar el jugador català.

Pel que fa al rival, ve de dues derrotes consecutives i només ha sumat cinc punts fora de casa en tota la temporada. De fet, ocupa la 13a posició a la taula. Tot i això, Forgas va valorar que «a priori sortim com a favorits però ja vam veure que al camp del Vista Alegre no va ser gens fàcil, ens vam deixar dos punts. Al del Viladecans ens va costar molt, l’altre dia no va ser gens fàcil, sí que vam quedar 2-4 però vam estar patint fins a l’últim minut. Sí que és cert que els rivals poden estar més amunt o avall però ja et dic jo que cap és fàcil, i menys en aquesta categoria. Podem acabar pagant qualsevol errada que tinguem».

«Ens esperem un partit com qualsevol altre. El rival sortirà amb moltíssimes ganes i il·lusió. Els començaments sempre són durs perquè surten forts. Esperem que al principi ens pressionin bastant i que nosaltres tinguem el control, i a partir d’aquí, superar les seves línies», apuntava. Per tal d’aconseguir-ho l’equip s’ha reforçat aquestes últimes setmanes amb els jugadors Moha Keità i Martí Riverola, que tindran l’oportunitat de debutar avui.