Compte enrere activat

El rellotge ja marca el tram final. En un mes les esperades finals de la Copa del Món seran una realitat. El bo i millor de l’esquí alpí mundial es trobarà a Andorra, fet que comportarà que l’atenció mediàtica se centri de l’11 al 17 de març a Grandvalira. Els terminis es compleixen, com la finalització de la plataforma de Soldeu, que ha costat 25 milions d’euros, i les tasques de condicionament afronten la recta final per tenir-ho tot enllestit per a la inauguració. Els últims fulls del calendari es van arrencant.

És un dels elements emblemàtics de la cita. La plataforma de Soldeu es troba enllestida, fet que permet el pas als esquiadors i que la zona d’arribada de les proves tècniques quedi ampliada. En total són 14.000 m². El pàrquing estarà operatiu la temporada vinent. El vial construït pel comú connecta amb l’altre que s’ha aixecat, que permetrà als camions de l’organització l’entrada de tot el material que s’utilitzarà. Per aquest motiu s’ha adequat una de les plantes. A partir del dia 18 s’iniciarà el muntatge de les graderies i tots els serveis. El condicionament dels traçats per on competiran els corredors fa dies que està en marxa i el dia clau serà el 28 de febrer, quan els tècnics de la FIS facin l’snow control, per donar el vistiplau a què els recorreguts puguin acollir les curses perquè s’hi compleixen totes les condicions adients per a proves de la Copa del Món. Complir amb totes les característiques és una «artesania total», assegura Conrad Blanch, director general del Comitè Organitzador, tenint en compte el control que s’ha de tenir en elaborar cada perfil, a més de la qualitat exigida per a la superfície, perquè «la duresa de la pista i els gruixos són el doble d’una pista comercial». Actualment hi ha una «base molt bona», amb l’Avet del tot a punt, mentre que l’Àliga queda per cobrir de neu la part superior perquè el vent se n’ha endut una bona part. Com sempre estaran pendents de les condicions meteorològiques, i en aquest sentit hi ha «un pla B i fins i to un C» perquè la competició no s’aturi si el temps no és el més adient.

Estrelles i personalitats

Unes finals de la Copa del Món comporten que els millors corredors de la temporada hi siguin presents. Malauradament, no hi seran dues de les grans estrelles dels últims temps com són l’estatunidenca Lindsay Vonn i el noruec Aksel Lund Svindal, perquè tots dos es retiren als Mundials que aquests dies s’estan disputant a Are. La classificació general masculina la lidera l’austríac Marcel Hirscher, seguit pel francès Alexis Pinturault i el noruec Henrik Kristoffersen. En categoria femenina, l’americana Mikaela Shiffrin ocupa la primera plaça. El segon lloc és per a l’eslovaca Petra Vlhová i el tercer per a la suïssa Wendy Holdener.

Andorra només tindrà representació en la competició per equips, amb els integrants del conjunt encara per acabar de decidir-se. No podrà ser-hi Joan Verdú, en procés de recuperació d’una llarga lesió al genoll. Tenir l’oportunitat d’organitzar aquestes finals «a casa és brutal. Ho valorem molt», assenyala l’esquiador andorrà, però «és una gran pena no hagi pogut arribar a participar-hi», ni per la lesió ni a través de la classificació. Va decidir no passar per quiròfan i en plena recuperació es troba actualment amb els «ànims molt millors. Les primeres setmanes van ser difícils per decidir quin tractament havia de seguir». Amb treball de piscina, fisio i gimnàs la recuperació «està avançant molt bé i seguint els terminis». Qui estan confirmats a la cita és la plana major de la FIS, com el seu president, Grian-Franco Kasper, i la secretària general, Sarah Lewis, que hi seran presents durant la cerimònia inaugural i tots els dies de la competició.

Tots som campions

El lema de l’esdeveniment és Aquest hivern, tots serem campions, que exemplifica la feina de moltes persones per fer-ho possible, no només actualment, sinó també al llarg de les dècades. Això ho recorda el cònsol major de Canillo, Josep Mandicó, per fer possible «un dels esdeveniments més importants que s’han fet mai al país». El cap de Govern, Toni Martí, recorda que la plataforma és «la segona obra més complexa mai feta a Andorra, després del túnel dels dos Valires», a més de fer bandera de la capacitat organitzativa del país de grans cites esportives, com el Tour de França, la Vuelta a Espanya o la Copa del Món de BTT: «Ens hem forjat una reputació que associa la marca Andorra amb l’elit esportiva a nivell mundial».

Opció olímpica dels Pirineus per ser un referent com els Alps

Aquesta setmana hi va haver una reunió entre les institucions andorranes i els responsables de la precandidatura per als Jocs Olímpics d’hivern del 2030 de Barcelona-Pirineus, amb l’opció sobre la taula que Andorra aculli proves si finalment tira endavant, en un projecte que es vol fer a tres bandes entre Andorra, Espanya i França. Blanch va participar en la trobada, assegurant que el Principat «està obert a qualsevol proposta que pugui venir de la candidatura». Representants catalans estaran a les finals com a observadors per comprovar tota la tasca organitzativa que comporta. Per a Blanch, una proposta d’aquest tipus «és important» perquè demostra que «els Pirineus comptem. Els Alps sempre han estat el punt més de referència, però avui en dia tenim unes instal·lacions, pistes i serveis que no han d’envejar en res al que allí hi podem trobar».