Música per estimular els sentits dels més petits

Prop d'un total de 350 persones, entre nadons i pares, han gaudit aquest dissabte a la sala del Part del Roure d'Escaldes-Engordany d'un concert musical de petit format adreçat als més menuts de la casa, de zero a tres anys. El grup català Hits, que ha pujat per primera vegada a Andorra, ha delectat els assistents amb els grans hits universals de la música, des de Mozart a Pulp, d’Amy Winehouse a Bob Marley, de Nirvana a Police o U2. “El infants detecten, encara que no la coneguin ni la comprenguin, quan una cançó és un hit independentment del gènere riuen més i la gaudeixen més”, ha explicat la productora de Pistatxo Produccions que ha portat l'espectacle al Principat, Rita Pérez.



El concert, que ha tingut una durada de 35 minuts i s'han fet tres passis durant el matí, ha comptat amb uns arranjaments especials per cada cançó adaptats per als nadons amb instruments com un saxo, violoncel, piano i acordió. A l'inici els infants s'han mostrat poc receptius, però a mesura que ha avançat l'espectacle la música els ha conduït a formar part del mateix espectacle i fer ballar el cos als ritmes musicals. Les tres sessions també ha agradat molt als pares perquè han pogut introduir els seus fills en la música i compartir els grans hits plegats.



El concert s'ha emmarcat en la primera posada en escena de la nova edició del projecte educatiu que té com a objectiu formar els més petits en el món musical i fer viure la música en família. El projecte es du a terme amb l'impuls del Govern d’Andorra i la Fundació Crèdit Andorrà, patrons de la Fundació ONCA.