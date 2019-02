Fitch Ratings referma el ràting d’Andorra en BBB+

En general Fitch Ratings assenyala que la capacitat econòmica del país, la solidesa de les finances públiques i l’estabilitat política d’Andorra s’equilibren amb la petita dimensió de l’economia i el pes del sector financer. Els avaluadors esperen continuïtat en els esforços per alinear-se amb els estàndards internacionals, i en la política macroeconòmica general, després de les eleccions d'abril.

Així mateix, Fitch Ratings assenyala alguns factors que podrien portar a un augment del ràting en futures avaluacions, com la reducció del risc de passius contingents del sector bancari, la millora de la qualitat i la freqüència de les dades disponibles, disminucions contínues del deute públic en relació amb el PIB, o la millora en les perspectives de creixement a mig termini.

En la vuitena avaluació de Fitch, l’agència valora la reducció del deute sobirà del Principat així com l’equilibri de les finances públiques i el creixement moderat del PIB, tot i que preveu que augmenti per sota dels països de l'entorn. També remarca que s’ha produït una millora de la flexibilitat del finançament i destaca que l'emissió de bons de deute públic estigui substituint el finançament bancari. A més, els avaluadors preveuen estabilitat en el deute durant els pròxims dos anys basant-se en les finances equilibrades de l’Administració, uns superàvits sostinguts i un creixement moderat del PIB.

L’agència d’avaluació Fitch Ratings ha refermat el ràting d’Andorra en BBB+ i perspectiva estable. D'aquesta manera, els avaluadors han confirmat la millora de la darrera avaluació de l'agost passat, i han tingut en compte l’acceleració que s’està duent des del Principat en l'alineació amb els estàndards internacionals de regulació financera i de transparència fiscal. L’agència ha destacat la retirada/sortida d’Andorra de la llista de la UE de jurisdiccions fiscals no cooperatives.

Per El Periòdic

