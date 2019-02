L'FC Andorra s'estrena a Prada de Moles amb una golejada

Debut per emmarcar de l'FC Andorra a la seva nova casa, Prada de Moles. Aconsegueix la victòria sobre la UE Sant Ildefons (5-1) per seguir escalant posicions, en el dia que es produeix el debut amb la samarreta tricolor de Riverola i Keita, com a titulars; i de Cervós a la segona part.

Qui va tenir un partit especialment encertat va ser Forgas, autor d'un hat-trick. El primer gol el materialitzava al minut 23 i el segon només iniciar-se el segon temps. Betriu ampliava el marcador al 58 i un minut després Forgas tornava a veure porteria. Ludo a un quart d'hora pel final completava la maneta, mentre que Gorrea al 81 reduïa distàncies.