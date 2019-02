Experiència emocional en el 'Winterreise' de l'Ordino Clàssic

El tenor Francisco Fernández-Rueda, que actuava per primera vegada a Andorra, i el pianista Rubén Fernández, que ja havia estat al Principat acompanyant la cantant Ainhoa Arteta, han emocionat el públic durant la seva interpretació del ‘Winterreise’ (Viatge d’hivern), una de les obres culminants de Schubert i un dels ‘lieds’ més famosos de l’època romàntica. L’actuació, que s’estrenava en el marc del festival Ordino Clàssic, ha comptat amb la direcció artística de Joan Anton Rechi, que ha destacat que el que han volgut és oferir al públic una “experiència emocional”.



Es tracta d’una obra que habitualment s’ofereix en format concert però que Rechi, Fernández-Rueda i Fernández han volgut dur a l’escenari amb un altre enfocament i donant-li “un punt teatral”. La voluntat és que ara, aquest espectacle pugui tenir recorregut fora d’Andorra i de fet Rechi ja ha reconegut l’interès d’alguns llocs per programar-lo, tot i que no ha volgut anar més enllà. El públic ha pogut gaudir d’una atmosfera molt especial ideada per Rechi i en què el gel ha estat un gran protagonista per plasmar l’hivern i la pèrdua que pateix el protagonista.