Inici de les obres de construcció del tanatori d'Escaldes

En tretze mesos el país disposarà del nou tanatori i les sales de vetlla de la parròquia d’Escaldes-Engordany. I és que aquesta setmana passada han començat les obres de construcció d’aquesta infraestructura, que ha estat dissenyada per l’arquitecte Josep Travé, i que es fa a tocar de la capella de la clínica Meritxell.



Tal com han informat des de l’executiu, de moment aquests treballs, que van arrencar dijous, no estan afectant el trànsit rodat dels carrers dels Escalls i del Falgueró, ja que només es fan talls puntuals per a l’entrada o sortida de maquinària pesada a la zona. Arran de les obres s’han hagut de fer una sèrie de canvis en la logística de l’hospital. Així, de manera conjunta entre el Govern, el SAAS i el comú d’Escaldes-Engordany s’han reubicat les ambulàncies que estacionaven en l'espai on s'edificarà la nova infraestructura i s'han establert uns nous circuits per la descàrrega de mercaderies i accés de les funeràries fins a les actuals dependències del tanatori.



Per evitar molèsties mentre durin les obres, i tenint en compte que es fan a tocar de les instal·lacions del centre hospitalari, es tindran en compte, per als treballs d'excavació, les possibles afectacions en aquelles activitats que siguin sensibles a les vibracions, tal com han informat des de l’executiu.



Cal recordar que aquesta obra es porta a terme amb el finançament conjunt del comú d’Escaldes-Engordany. Així, l’executiu hi destina 2,9 milions i la corporació escaldenca, que hi construeix en aquest edifici quatre sales de vetlla, pagarà 1,5 milions. A banda de l’edifici, s’hi habilitarà una petita plaça pública.