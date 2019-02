Comença la feina de localització de l’amiant a Ràdio Andorra

Els operaris especialistes en amiant treballen des d’ahir a l’edifici de Ràdio Andorra per realitzar l’estudi d’identificació i localització de materials que contenen amiant a les instal·lacions. Així ho va confirmar ahir el Govern a EL PERIÒDIC, que també va detallar que, segons les previsions aquest estudi es portarà a terme durant 45 dies. Una vegada identificats els elements perillosos, caldrà procedir a la seva extracció. Tot plegat, representa diversos mesos de retard sobre la rehabilitació de l’edifici on s’hi havia de traslladar el Ministeri d’Exteriors, encara que el Govern va insistir que «paral·lelament, continuen les obres de condicionament en les zones no afectades, el control de les quals va a càrrec del Ministeri d’Ordenament Territorial».

Concurs desert

L’empresa encarregada de dur a terme aquest estudi d’identificació és Ecotècnic, que facturarà al Govern «un import de 15.600 euros», van aclarir des del Ministeri de Cultura. L’adjudicació de les feines es va haver de fer de manera directa després que el concurs es declarés desert a finals del mes de desembre passat. «El concurs es va declarar desert perquè l’empresa que es va presentar no reunia els requisits documentals necessaris. En vista d’aquestes circumstàncies, ja no es va procedir a obrir completament l’oferta i el concurs es va declarar desert», van explicar des del Govern. «Posteriorment, s’ha procedit, tal com estableix la legislació, a demanar preus com a mínim de tres empreses especialitzades, i feta aquesta selecció s’han adjudicat directament» a l’esmentada empresa, van concretar les mateixes fonts.

«Petits elements»

L’amiant de Radio Andorra es troba en «petits elements com cartrons, filaments de cordó, llana, bobines, fusibles, làmpades de rectificació i altres elements aïllants propis de la maquinària», segons va detallar el ministre Portaveu, Jordi Cinca, el dia de l’anunci públic de la troballa, el passat més d’agost. Malgrat que Cinca va reconèixer que l’ús d’amiant en maquinària era «una pràctica molt estesa», no va poder precisar si s’havia previst o no trobar amiant en els elements que calia restaurar a Ràdio Andorra: un emissor d’ona mitja de 1939, tres rectificadors de corrent, un feeder, un rectificador i un emissor Brown Boveri de 1963.