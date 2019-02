Doble aturada

S’acaba la ratxa a la Lliga Endesa, en una setmana amb dues derrotes després de la patida a Kazan a l’EuroCup. El repòquer de victòries a l’ACB del BC MoraBanc Andorra no es va confirmar, fet que no li permet de moment entrar en llocs de play-off. Va ser un partit amb intermitències, on el triomf va recaure a favor del Movistar Estudiantes (91-90), tot i que Shurna va tenir el tir del triomf sobre la botzina final. Ara l’equip afronta tres setmanes sense competició a causa de la Copa del Rei i la finestra FIBA.

Els primers minuts van ser de tempteig, amb els dos conjunts assentant-se a la pista. Dels diferents duels que es podien veure a la pista un no afavoria als andorrans. Arteaga superava a la pintura a Jordan i el jamaicà va ser el primer jugador substituït, sortint a la pista Diagné. Passava el temps i el marcador es posava a favor d’uns i altres constantment. Els triples arribaven, amb Walker per part visitant i Cook per la local. El segon del base col·legial va servir per obrir escletxa i escapar-se de vuit (24-16). Ningú errava tirs lliures i el MoraBanc va poder reduir distàncies per concloure el quart 28-24. On estava fallant l’equip especialment era en el rebot, ja que en els 10 primers minuts no va poder atrapar-ne cap ofensiu, mentre que defensius només cinc. Per contra, el rival en sumava tretze.

Defensa

A través de la defensa es capgiraria l’electrònic, amb un parcial de 0-9 sumant la cistella d’Ennis per finalitzar el període anterior. El canadenc començava amb un triple. Luz es va convertir en un pispa i va recuperar dues pilotes seguides per sortir al contraatac. La primera acabava amb una esmaixada seva, i la segona assistint a Upshaw per a que anotés. La defensa estava funcionant a la perfecció i el tècnic de l’Estudiantes, Josep Maria Berrocal, demanava temps mort per tallar la dinàmica. Però aquesta va tenir continuïtat amb una ràpida transició que materialitzava Ennis. Cook, amb un triple, trencava la ratxa i Clavell s’encarregava de tornar a donar avantatge als seus. S’acostava el descans i Vitali i Walker tenien l’encert amb què no comptava Shurna, que errava tres triples seguits. Caner-Medley i Suton aconseguien que els madrilenys manessin per la mínima (45-44) al concloure els 20 primers minuts.

Intercanvi de parcials

El MoraBanc va sortir adormit dels vestidors. Aquest fet l’aprofitava l’Estudiantes per marcar un parcial d’11-0 sumant els quatre finals de la primera part. Whittington, Gentile i Brizuela anotaven, mentre que Vitali fallava tirs lliures. El resultat era de 52-44 i el matx es complicava. Però en un tres i no res el conjunt andorrà tornava el parcial, aquest cop de 0-10. Walker va sobresortir per materialitzar-lo i espantar problemes als seus, amb vuit punts seguits. Brizuela i Gentile veien cistella, i l’intercanvi es va anar mantenint. Cap dels equips donava el braç a tòrcer. En els darrers instants Upshaw va prendre la responsabilitat ofensiva, primer amb un triple i en la darrera acció del període amb dos punts que portaven a encarar l’últim quart 65-68.

Shurna té el triple de la victòria a l’últim segon de partit, però el seu llançament no aconsegueix entrar

Tres de les quatre primeres cistelles dels darrers 10 minuts van ser triples. Per part local de Suton i Hakanson, i per la visitant d’Ennis. Arribaven els moments importants, decisius de cara al desenllaç final. El MoraBanc estava més posat en el partit i va obrir forat. Upshaw continuava endollat, i s’atrevia a esmaixar davant els pivots estudiantils. Els andorrans s’escapaven de vuit (73-81). Berrocal demanava temps mort perquè veia que el partit se li escapava. I va tenir efecte. I de quina manera, perquè en no res empataven el marcador mitjançant Clavell i Brizuela, amb dos triples inclosos. El panorama va canviar del tot i va capgirar-se com un mitjó, amb un Estudiantes completament crescut i un MoraBanc perdut. A més Diagné era eliminat després de cometre una antiesportiva. Es complicava amb els col·legials marxant de sis. El temps mort d’Ibon Navarro també va ser efectiu. Shurna materialitzava un triple, i tot i que no podien frenar a Arteaga, dos tirs de tres de Vitali tornaven a donar totes les opcions als andorrans. L’últim minut va ser d’infart, i la pressió va fer-se notar. L’italià errava un triple i Brizuela feia el mateix, que hagués assegurat la victòria madrilenya. La darrera ocasió seria andorrana i Shurna la va tenir a l’últim segon, amb un triple que no va entrar.

Navarro: «Hem d’aprendre tots d’això»

Hi va haver diversos aspectes que no van agradar al tècnic basc. L’inici es va caracteritzar per «un molt mal ritme defensiu, vam estar tous, amb intercanvi de cistelles i ens equivoquem amb la línia de partit que volíem portar, perquè sabem que si entres en aquests tipus de partits amb l’Estudiantes tindràs molts problemes. No hem estat molt intel·ligents». Al segon quart «hem estat millor», però després es va tornar a un guió que «no ens convenia». Una de les claus del resultat final del matx, «el moment del partit», va ser quan manaven 73-81 i després d’un temps mort local «encaixem un 8-0 ràpid en 45 segons. Hem perdut vuit punts de diferència, que pot passar» quan el matx es desenvolupa com estava succeint. Al final es va poder guanyar, amb un triple que Shurna errava. Ho lamenta perquè es tracta d’un «jugador que no mereix fallar l’últim tir amb el que treballa». Per com va arribar la derrota, «hem d’aprendre tots d’això» i «potser és el que ens ha de passar per posar-nos les piles durant l’aturada».