Detingut un conductor amb una alcoholèmia de 3,10 g/l

Un conductor de 33 anys, resident d’Andorra, va donar un resultat positiu de 3,10 g/l després d’estavellar-se ahir contra dos turismes estacionats a la Massana, entre la rotonda d’Anyós i l’encreuament de la carretera de Sispony.

La col·lisió es va produir a les 04:09 de la matinada i la policia va practicar el pertinent control d’alcoholèmia. El pilot va resultar ferit i en les properes hores passarà a disposició judicial després de rebre l’alta mèdica.

Aquesta xifra suposa el rècord de quantitat d’alcohol ingerida en el que portem d’any i és una taxa sis vegades superior a la màxima legal permesa (0,5 g/l) després que el Consell General aprovés al 2014 la modificació del Codi de Circulació.

Les alcoholèmies positives entre 0,5 i 0,8 g/l se sancionen per la via administrativa. Les superiors, suposen infraccions per la via penal que poden comportar fins a una pena de presó d’un any i una privació del permís de conduir de fins a tres, a més de la multa econòmica.