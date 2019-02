Comisats més de 13.000 euros en tabac de contraban

La setmana passada efectius de la Guàrdia Civil ja van decomissar, dins del recinte duaner de la Farga de Moles, un total de 736 paquets de tabac, valorats en 3.365 euros, a dins d’un vehicle conduït per un home de 34 anys i de nacionalitat francesa.

La policia va requisar el material i també la furgoneta i va detenir els tres homes no residents com a presumptes autors d’un delicte de tràfic de mercaderies sensibles. Els detinguts tenen edats compreses entre els 27 i 28 anys i ja han passat a disposició judicial.

La inspecció del vehicle va constatar que a l’interior hi havia 3.290 paquets de tabac valorats en 11.449 euros, i 25 quilos de tabac de pipa d’aigua valorats en 1.146 euros.

La policia va decomissar més de 13.000 euros en tabac de contraban en una única operació al Pas de la Casa que va resultar amb tres persones detingudes. Els agents van trobar 3.300 paquets de cigarretes i 25 kg de tabac de pipa d’aigua. La troballa va tenir lloc dimecres passat durant el control d’una furgoneta matrícula francesa estacionada en una avinguda de la vila encampadana i ocupada per tres persones, segons va informar la Policia ahir a través d’un comunicat.

Per El Periòdic

