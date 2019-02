Gallipoli trenca el regnat de Solans als Ice Gladiators

Després de tres anys consecutius amb Nil Solans com a campió dels Ice Gladiators, hi ha nou guanyador. Edgar Gallipoli va adjudicar-se el campionat en una darrera jornada intensa i emocionant al Circuit d’Andorra-Pas de la Casa. Es disputaven tres curses al traçat del Pas de la Casa. A la primera Gallipoli va patir una caiguda que el va fer caure fins a la 12a plaça. Xavi España va ser segon i així aconseguia posar-se líder de la general. La carrera la va guanyar Solans. A la segona prova Gallipoli va obtenir el triomf, fet que li permetia assegurar-se el títol. La victòria a la tercera va ser per a Cristian España. Gallipoli guanya els Ice Gladiators amb un total de 260 punts. El subcampionat és per a Xavi España amb 239, mentre que al tercer calaix del podi de la general hi puja Arnau Pons amb 196.