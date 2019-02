El VPC guanya al Lezat tot i no mostrar un joc fluid

Després d’ajornar-se en dues ocasions, per fi es va poder disputar el partit entre el VPC i el Lezat a l’Estadi Nacional. La victòria va ser local per 24-16. Al quart d’hora l’assaig de Macedo transformat per Jinaishvili posava per davant als andorrans, però al descans arribaven amb un avantatge mínim després de dos cops de càstig francesos, el segon tot just abans d’arribar a la mitja part. A la represa el joc del VPC va millorar substancialment, situació que van aprofitar. Mtchdlidze materialitzava una marca i després ho feia Agustín, totes dues transformades per Jinaishvili, posant el matx molt de cara. El rival retallava distàncies amb un assaig, però els andorrans aconseguien assegurar la victòria amb una penalitat de Jinaishvili a cinc minuts per al final de l’enfrontament.