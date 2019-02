L’FC Andorra continua acostant-se als primers

Una nova jornada que es veu arrodonida perquè els primers classificats fallen. L’FC Andorra continua sumant victòries i els rivals en la lluita per l’ascens no sumen de tres en tres. Els tricolors van superar còmodament a la UE Sant Ildefons per 5-1 a l’estrena de Prada de Moles com la nova casa de l’equip.

Dels cinc primers de la taula, només un va poder guanyar. Va ser la UD Viladecans, que s’imposava per 3-1 al líder, el CE Manresa, que acumula la tercera jornada consecutiva sense vèncer. L’FC Andorra se situa a 12 punts del primer lloc, de l’ascens directe, sumant un partit menys. Està a set del segon, el Viladecans, que ocupa lloc de promoció. Igualat a punts es troba el CF Montañesa, que va caure al camp del CF Vilanova (1-0). El quart classificat, l’EFAC Almacelles, va perdre davant el CF Gavà (2-1), mentre que el cinquè, el CFJ Mollerussa sortia derrotat al seu camp davant la UD Vista Alegre (1-3).

Els tricolors no van tenir problemes per imposar-se al Sant Ildefons (5-1). A la primera part marcava Forgas, al minut 23, i repetia al 48. El tercer era obra de Betriu al 58 i Forgas només un minut després tornava a veure porteria, per materialitzar un hat trick. Ludo a un quart d’hora pel final feia el cinquè i el gol visitant era obra de Gorrea al 81. Va ser un dia de debuts amb la samarreta andorrana. Com a titulars van sortir Riverola i Keita, mentre que a la segona part ho feia Bové.