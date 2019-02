El Museu de la Noguera estudia la cacera de bruixes

Cap estudi ha determinat com va escapar. O no ens ho diuen

Per la seva banda, l’antropòloga que ha participat en l’estudi, Núria Morelló, va explicar que a través d’entrevistes han conegut casos concrets com el d’una dona de Balaguer que va llençar un mal d’ull a una família i aquesta, després d’acudir a un sanador, va enfrontar-se a ella i el conflicte es va resoldre.

En aquest sentit, aquest dissabte es va presentar el llibre «monogràfic» sobre la bruixeria i la cacera de bruixes a Lleida i el Pirineu en què s’explica aquesta investigació que, tal com recorda Castell, relaciona per primer cop la història i el «record oral» fins a dates molt recents.

Castell diu que gràcies a la recerca etnogràfica han pogut documentar una «sèrie»de casos viscuts en els anys 1920 i 1930 fins als anys 40 per persones d’edat avançada, que han explicat experiències «viscudes en primera persona» vinculades amb el món de la bruixeria i al «mal donat», com ara la mort d’infants, de bestiar, pedregades destructores i l’existència de dones amb «fama» de bruixa fins al segle XX.

Segons va explicar Castell, un dels fets que va cridar l’atenció és que a Catalunya —a diferència dels casos de la resta de l’Estat i d’Europa i «contràriament» al que es creu— quan les bruixes eren jutjades per la Santa Inquisició, «no eren condemnades a mort», sinó que «les desterraven» i «les protegien» dels poders locals, que acabaven molts cops matant-les.

El Museu de la Noguera va acollir aquest dissabte la presentació d’un estudi sobre la cacera de bruixes al Pirineu i la plana de Lleida. Es tracta d’una investigació que, tal com explica l’expert Pau Castell, es va iniciar fa quatre anys i que ha suposat la unió entre els fets històrics i la vessant etnogràfica. Castell va explicar que s’ha pogut documentar «en primera persona» experiències viscudes per gent «molt gran».

Per El Periòdic

×

Atenció: com la majoria de webs, utilitzem cookies (galetes), tant pròpies com de tercers, per a recopilar informació estadística de la vostra navegació i oferir-vos un servei personalitzat. Si continueu navegant, considerem que n'accepteu l'ús. Més informació