La Fiscalia demana la inhabilitació de l’home que va matar l’os Torb

La Fiscalia sol·licita per a l’home que va abatre l’os Torb a les instal·lacions de Naturlandia la inhabilitació perpètua per cuidar d’animals, 30 mesos sense permís de caça, vuit mesos de presó condicional, amb un termini de suspensió de l’execució de la pena de dos anys. A més, també demana 15.000 euros de multa. Tot, com a conseqüència de l’acusació de delicte menor de caça d’espècie amenaçada o protegida i en perill d’extinció. Aquesta petició ha transcendit després que la setmana passada acabés la instrucció del cas. Així ho va confirmar ahir el president de l’Apapma, Carles Iriarte, qui va explicar que el divendres l’advocat de l’associació els va informar de la finalització de la investigació i del pròxim inici del judici a la Batllia. De fet, va ser Apapma qui, insatisfeta amb les sancions administratives que havia aplicat el Govern, va portar el cas a la justícia el setembre de 2017.

Apapma espera que les sancions que recaiguin sobre Camprabassa siguin «més elevades»

Iriarte es va manifestar molt prudent a l’hora de valorar la petició de la Fiscalia, donat que encara no han pogut comentar-la amb el seu advocat en una reunió que mantindran a principis d’aquesta setmana. Tot i això, des d’Apapma van assegurar sentir-se «parcialment satisfets» amb el posicionament del Ministeri Públic. En general, «està en la línia del que voldríem», va dir Iriarte però, no obstant això, sembla que hi hauria algunes discrepàncies en el valor de la multa i en el fet que l’hagi d’assumir l’home qui va abatre l’os i no la societat gestora de Naturlandia, Camprabassa. En aquest sentit, Iriarte es va mostrar esperançat que les sancions que acabin recaient sobre la societat siguin «més elevades» però «s’ha de veure què passarà» durant el judici. L’única sanció que ha rebut fins ara Naturlandia per aquest malaurat incident va ser governamental i per un import de 6.000 euros.

Responsabilitat

«La cosa no acaba amb aquest senyor», va reiterar Iriarte tot recordant que a l’aleshores subdirector de Naturlandia se’l jutjarà «pel resultat que l’os s’escapés, que va ser la seva mort» però que encara segueix sent un misteri com i per què l’os va poder sortir del seu recinte.

«Després de tots els informes fets tant pel Comú de Sant Julià de Lòria com pel Govern no s’entén i la versió del Govern deia que el que deia Camprabassa no era veritat però, al final, no s’ha actuat de cap manera, ningú pot respondre per on va sortir l’os», va recordar el president de l’Apapma. «Aquesta persona és el responsable d’haver disparat i ha de respondre però no és el responsable que s’escapés l’animal i voldríem que la justícia arribés per a tothom i que s’assenyalés algú», va reiterar l’animalista.

Per aquest motiu, Iriarte va explicar que l’associació segueix considerant que el millor per a tothom és «el tancament cautelar del parc» fins que s’esbrini què va passar, per no tornar a posar ningú en perill, ni animals, ni humans. «Si s’escapa un altre, veurem què passa», va comentar tot deixant entendre els perills que suposaria.

La defensa

La defensa de l’home que va abatre l’os segueix sostenint que l’home va actuar en defensa pròpia i, per tant, demana l’absolució de l’acusació del menor de caça d’espècie amenaçada o protegida i en perill d’extinció. L’acusat segueix mantenint la versió de la primera declaració a la Batllia, l’estiu de 2017, en què va assegurar haver actuat per salvar la seva vida, ja que va assegurar que l’os el va encarar i que en pocs segons hauria pogut arribar fins al lloc on ell era.

Els fets

L’abatiment del plantígrad va tenir lloc el 14 de juny del 2014, abans de l’obertura del parc al públic. Quan els treballadors, que enllestien el parc per a la seva obertura, van veure l’os fora del seu recinte van avisar l’aleshores subdirector i aquest s’hi va personar. Segons la versió oferta per Naturlandia, mentre el veterinari buscava els dards d’anestèsia per adormir l’animal, la situació es va descontrolar i el plantígrad va encarar el subdirector,qui, tement per la seva vida, el va abatre amb dos trets.

Torb era encara un cadell de dos anys però malgrat això pesava 150 quilos. Havia nascut en captivitat i no tenia cap experiència de vida en llibertat.

Els informes

El Departament de Medi Ambient va detectar en el seu informe diverses deficiències al tancat dels ossos, encara que no va poder concloure exactament què havia passat. «La xarxa metàl·lica del tancat no estava subjecta a terra, les distàncies mínimes entre la primera tanca elèctrica i el terra no complien amb les condicions de l’autorització, no s’ha demostrat si la tanca estava electrificada en el moment de la fugida, no s’havia realitzat la inspecció ocular diària dels tancats per part del personal del parc i no es van complir els procediments establerts», va detallar l’informe de Medi Ambient.



L’auditoria realitzada pel Comú de Sant Julià, va concloure, que l’os s’hauria escapat «per la porta», versió que tampoc s’ha esclarit.