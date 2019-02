‘HÍbrida’, la millor obra de les 25 ESCULTURES DE NEU a concurs

Cap estudi ha determinat com va escapar. O no ens ho diuen

Un total de 25 obres modelades per 50 artistes van exposar-se aquest cap de setmana a la setzena edició del Concurs d’Escultures de neu. La temàtica d’enguany, la dona, es va abordar des de diferents mirades i elements de sensibilització. El primer premi en la categoria professional va ser per a l’obra Híbrida [fotografia] Pérez-Orobitg i Morató (premi de 1.000 euros). A la categoria estudiants va guanyar l’escultura Senda dels artistes Roger Frederiksen i Eulàlia Selbrés (premi de 500 euros).

Per El Periòdic

