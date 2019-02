L'OSCE recull informació per avaluar el procés electoral

Una delegació de dos experts de l'Oficina de les Institucions Democràtiques i dels Drets Humans (ODIHR), que pertany a l'Organització per a la Seguretat i Cooperació a Europa (OSCE), ha recollit informació aquest dimarts al matí per avaluar el procés electoral a Andorra abans de les eleccions generals d'aquest abril, com ja van fer abans dels comicis del 2011 i del 2015.



Els dos experts han estat informats dels canvis legislatius i les modificacions dutes a terme a la Llei de partits polítics i finançament electoral respecte a les eleccions generals del 2015. Durant la reunió s'ha tractat el procediment de registre de candidats, com s'estableixen els col·legis i meses electorals, el desenvolupament de la jornada electoral o quines són les diferents modalitats de vot. Els representants de l'ODIHR han estat informats de quines són les modalitats de vot a banda del tradicional, en particular el vot judicial, segons ha informat el Govern a través d'un comunicat. Una modalitat de vot que darrerament s'ha posat en dubte per part del PS i L'A.



La trobada també ha servit per trametre a l'organització la situació política actual a Andorra, el nombre de formacions representades al Consell General, així com els colors polítics que concorreran als pròxims comicis. Un cop recollida tota aquesta informació, l'organització farà un informe avaluant el sistema electoral. La rebuda dels dos experts ha anat a càrrec de la ministra d'Afers Exteriors, Maria Ubach, i el secretari general del Govern, Jordi Casadevall.



Durant aquest dimarts i dimecres, la delegació de l'ODIHR continua la seva agenda de reunions programades a Andorra amb representants del Govern, de la Junta Electoral, del Tribunal de Comptes, del Tribunal Superior de Justícia, dels comuns, dels partits polítics, dels mitjans de comunicació i de la societat civil.