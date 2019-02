Aturades en protesta per l’inici del judici de l’1-O

Diversos centres de treball públics i privats de la Seu d’Urgell i d’arreu de l’Alt Pirineu i de Catalunya es van sumar ahir a les 12.00 hores a l’aturada laboral de 10 minuts que s’havia convocat en protesta per l’inici del judici contra líders polítics i socials catalans amb relació al referèndum d’independència de l’1 d’octubre de 2017.



Una de les concentracions més nombroses es va produïr a la plaça dels Oms, on un centenar de treballadors de l’Ajuntament de la Seu, juntament amb regidors i amb alguns veïns, es van reunir davant de l’edifici consistorial. L’alcalde de la Seu, Albert Batalla, acompanyat de la tinent d’alcalde Anna Vives, va llegir el manifest que es va donar a conèixer aquest diumenge passat a l’Ajuntament de Barcelona, en un acte conjunt de més de 400 alcaldes i alcaldesses organitzat per l’Associació Catalana de Municipis i Comarques, sota el lema Llibertat, Justícia i Democràcia. En aquest acte, amb representants de quasi tots els partits presents al Parlament, es va exigir «un judici just i imparcial.

Més concentracions

A la mateixa hora també hi ha hagut aturades en espais com ara el Sant Hospital –amb la presència de la regidora de Salut, Montserrat Bonet, i del portaveu municipal d’ERC Xavi Munt– i a l’Institut Joan Brudieu, on docents i estudiants també van llegir un manifest. A l’Institut La Valira, de la seva part, no van fer una pausa sinó que van optar per fer vaga al llarg del dia, tal com van decidir fer d’altres centres educatius de la resta de Catalunya. Això va comportar que les proves de nivell dels estudiants que estaven previstes per ahir s’ajornessins fins a avui.



A Puigcerdà, una vintena de treballadors de l’Ajuntament es van concentrar davant de l’edifici consistorial, amb la presència del tinent d’alcalde de la localitat, Pere Valiente. A Tremp també es va fer una concorreguda protesta enfront de la casa de la vila, informa Ràdio Seu.