FEDA i EDF signen un acord que permet estabilitzar el preu de la llum

FEDA i Electricité de France (EDF) han unit forces en la lluita contra el canvi climàtic i la transició energètica. Gràcies a un acord signat ahir entre les dues parts, Andorra es podrà proveir de llum d’origen gal a un preu fix durant un llarg termini de temps, el que permetrà que la tarifa de la llum es mantingui estable. A més, el contracte garanteix que més d’un 50% de l’electricitat provingui d’energies renovables. Tot plegat permetrà garantir un equilibri de preus de les importacions per als anys següents i beneficiar-se d’una part de l’electricitat verda.

L’entesa entre Andorra i França fa possible l’entrada de capital estranger a la parapública

En aquest sentit, la ministra de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat, Sílvia Calvó, va recordar ahir que Andorra compra el 80% de la seva energia a França i Espanya explicant que «l’acord permetrà estabilitzar les tarifes durant uns anys i no estar tan subjectes a la variació de preus que tenim a mercat i que en principi tendiran a augmentar el preu». Per tant, l’estabilització tindrà «un impacte favorable de cara al ciutadà d’Andorra i també al resultat de FEDA, que podrà invertir en més infraestructures de producció per al país». A més a més, Calvó va remarcar la importància de comprar «més de la meitat d’energia renovable», fet que ajudarà a «assolir l’objectiu ambiciós que ens vam donar de tenir el 75% d’energia renovable».

Buscar «l’equilibri»

La responsable de la cartera de Medi Ambient també va afegir que, en cas que l’acord signat sigui favorable per les dues parts en el temps, no es descarta que es pugui renovar. De fet, el Govern fins i tot estudia replicar-lo a Espanya per tal de garantir un preu estable en els dos països de compra. En tot cas, la relació comercial seguirà dividida a parts iguals entre el país veí del nord i el del sud pel que fa a electricitat per garantir un «equilibri». «Buscarem si hi ha fórmules similars al costat espanyol que també ens permetin tenir la certesa que una part important de l’energia que comprem sigui renovable», va afirmar la ministra.

Així mateix, emmarcat en el mateix acord, es va signar l’entrada de capital de Dalkia –filial d’EDF– a la filial de FEDA Capçalera, que gestiona les xarxes de calor al Principat. Aquest acord permetrà a FEDA beneficiar-se dels coneixements i l’experiència de Dalkia, que gestiona més de 350 xarxes de calor i compta amb més de 15.500 treballadors. En aquest cas, l’entesa permetrà que Andorra pugui utilitzar l’experiència i els coneixements de la filial francesa, que oferirà assistència tècnica en la construcció, transformació, explotació i manteniment de les xarxes de color. «L’entrada de capital s’ha de veure com una implicació de l’empresa francesa i també com a inversió estrangera que ens permetrà aprofitar la seva gran experiència», exposava Calvó.

Calvó remarca que els acords signats són una mostra de la bona relació entre França i Andorra

Finalment, l’entesa entre ambdós països també preveu un contracte amb EDF International Networkds, filial 100% d’EDF Internacional, que assegura prestacions d’assessorament i enginyeria en xarxes de distribució d’electricitat. L’acompanyament farà més senzilla la digitalització dels comptadors, per tal de promoure l’eficiència energètica i millorar la gestió de les dades dels usuaris i de FEDA.

Bones relacions amb França

Des del Govern van remarcar ahir que l’acord signat és una mostra de les bones relacions entre el Principat i l’Estat francès. Una opinió que també va compartir el president d’EDF, Jean-Bernard Lévy, en entendre que els acords encaixen amb l’ambició d’enfortir la col·laboració entre els dos estats, a més de permetre que «tota l’experiència d’EDF s’invertirà per assolir els objectius de creixement baix en carboni del Principat». En la mateixa línia es va manifestar també la secretària d’Estat de la transició ecològica de França, Emmanuelle Wargon, amb qui també es va reunir la ministra Calvó, i qui va afegir que tots dos països comparteixen una mateixa visió pel que fa al camí a recórrer en la transició energètica i la lluita contra el canvi climàtic. En paraules de la demòcrata, «el Govern té una clara voluntat de reforçar les relacions amb França, així ho vam materialitzar amb la signatura de l’acord d’intencions quan les autoritats franceses es van desplaçar a Andorra i avui amb la reunió amb la secretària d’Estat, que ha valorat molt positivament el projecte concret que hem posat en marxa».