SDP aposta per Sandra Cano com a número dos a la nacional

Fa dies que totes les formacions polítiques treballen per confeccionar les llistes nacionals i territorial, en cas de ser presents també a les parròquies. Un dels objectius de tots els partits és intentar fer llistes el màxim de paritàries possibles. Per donar resposta a aquest objectiu, i segons fonts consultades per aquest rotatiu, SDP aposta per posar l’encampadana Sandra Cano de número dos de la llista nacional. El president del partit progressista, Jaume Bartumeu, i el candidat a cap de Govern, Josep Roig, veurien amb bons ulls l’elecció de la candidata però, en canvi, hi ha membres de l’executiva del partit que discrepen.



En concret, les fonts asseguren que hi ha quatre membres de l’executiva progressista que consideren que Cano no té prou experiència ni està preparada per ocupar el lloc de número dos encara que sigui una dona. Entenen, doncs, que el gènere no ha de passar per davant de la vàlua dels candidats. Tot plegat ha provocat que aquestes quatre persones hagin decidit deixar l’executiva malgrat continuar militant a SDP.

Quatre progressistes deixen l’executiva per desavinences en la confecció de les llistes tot i seguir com a militants

D’altra banda, pel que fa a la llista territorial de la capital, els progressistes apostarien per repetir amb Àngel Dalmau. El problema és amb el seu acompanyant, ja que actualment Delfí Roca està fora del país i en principi no es presentaria a les eleccions. Pel que fa a la resta de parròquies, SDP va deixar clar des d’un inici que no faria llista ni a Canillo ni a la Massana. A Sant Julià la presència progressista depèn de si es repeteix la fórmula de Laurèdia en Comú mentre que a Encamp i Escaldes-Engordany la formació segueix treballant per trobar dues cares visibles potents. A Ordino, en canvi, estarien tenint més dificultats per confeccionar un tiquet electoral.

L’embolic de la Massana

Una de les parròquies que a dia d’avui genera més incògnites és la Massana. De moment, sembla que L’A i PS no aniran junts en aquesta parròquia però no es descarta que els liberals puguin pactar amb la terceravia, una opció que genera divisió d’opinions dins de les dues formacions implicades. DA treballa per formar llista i SDP ja ho ha descartat. Amb tot, el gran dubte és qui obtindrà el suport de Ciutadans Compromesos o, com a mínim, de bona part dels seus membres. En declaracions a la premsa, ahir el cònsol massanenc, David Baró, no es va voler mullar i únicament va indicar que «els que seran candidats faran reunions per tenir els seus suports i ja es veurà». En tot cas, quan toqui faran campanya com «hem fet fins ara». «Quan es pengin les llistes, quan hi hagi les sigles i els candidats, ens manifestarem», va indicar.

Bartumeu no descarta l’acord amb la Tercera Via

El president d’SDP Jaume Bartumeu va assegurar ahir durant l’habitual roda de premsa per comentar l’actualitat política que «no té elements per descartar un possible acord amb la Tercera Via».

Una de les principals divergències que podria dificultar l’acord és la visió respecte l’acord d’associació amb la Unió Europea, un fet que per Bartumeu no és excloent ja que «encara no he sentit mai al senyor Pintat posicionar-se en contra. Ell té un plantejament de prudència».

Amb tot, la voluntat de Bartumeu és «estendre ponts» en situacions on les qüestions d’Estat d’interès general «permetin acostar posicions».