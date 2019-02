De la Casa i Montellà reprenen la competició al Coll del Pollastre

Els pilots de l’Automòbil Club d’Andorra, Gerard de la Casa (Seat Ibiza Kit Car) i Edgar Montellà (Speed Car) tornen aquest cap de setmana a la competició. Ho fan a la pujada al Coll del Pollastre, a Arenys de Munt, la primera prova del Campionat de Catalunya de Muntanya. Aquest any, a la prova se l’ha concedit l’honor de ser la inaugural després d’haver-se convertit en puntuable durant el curs anterior. Per altra banda, el Campionat d’Espanya de Muntanya començarà amb la Pujada Peñas Blancas - Estepona.

L’any passat, De la Casa va aconseguir guanyar el Campionat d’Espanya i va ser subcampió del català. Aquesta nova temporada, per tant, repetirà les dues competicions i buscarà el doblet, tal com va explicar a EL PERIÒDIC. Així, va destacar que en l’espanyol, «vam començar guanyant, ens vam posar líders i vam anar líders fins al final» mentre que en el català, «vam guanyar quatre curses mentre que el nostre contrincant es va imposar en cinc perquè a nosaltres ens coincidia una carrera amb una altra del d’Espanya». En aquest aspecte, aquest curs, es trobaran en una situació similar però malgrat això «intentarem assistir a tots els compromisos». «Arribem amb les millors sensacions i la intenció de revalidar el títol», reiterava.

Per altra banda, Montellà buscarà emportar-se el campionat d’Espanya absolut. «Comencem aquest cap de setmana amb el català i serà una mica de test, encara que volem guanyar, perquè els esportistes busquem sempre el màxim», explicava i afegia que «el nostre objectiu és guanyar el d’Espanya i el de Catalunya, a més d’entrar entre els millors al Trofeu dels Pirineus, encara que és una prova on no podem competir a totes les proves per problemes de calendari».

«Al març, vull començar el nacional al 100%, arribo amb sensacions de motivació, amb moltes ganes, vull guanyar, fer-ho bé i fer un any 2019 molt bo», manifestava i remarcava que «sempre he sigut molt ambiciós» i que «sempre m’exigeixo el màxim, per això vull guanyar els dos campionats». «Per què no guanyar-tot?», es plantejava i assegurava que «és factible i possible».

Així mateix, va revelar que conduirà el mateix cotxe però que, de cara a aquesta temporada, «hem fet una posada a punt gràcies a un acord amb el fabricant» i que «estem treballant amb un equip de professionals que fins ara no teníem i que ens ajudaran a entendre millor el cotxe i a estar més a munt». En aquest context, va voler destacar «la regularitat» de la temporada passada perquè «tot i les entrebancades i alts i baixos que vam tenir, valorem positivament haver estat entre els tres o els quatre millors». «Anem pel bon camí i ho podem aconseguir», sentenciava.

Fins ara, durant aquestes darreres temporada, l’objectiu de Montellà havia estat acumular experiències en competicions regionals, nacionals i europees per poder afrontar reptes molt més exigents en el futur. En aquest context, es va haver d’enfrontar als més experts i sempre va donar la sorpresa, fent bons papers davant de rivals que coneixien a la perfecció els escenaris. Així, el premi de la temporada passada va ser el triomf en el català de l’especialitat i fregar el podi final de la categoria a l’espanyol.

Per tant, ara, el primer pas és a la Pujada al Coll del Pollastre, prova que Montellà es va emportar la temporada passada i en la qual Gerard de la Casa va ser segon en la categoria turismes i tercer en el podi absolut. Tot això entre un bon nombre d’aficionats en un entorn únic.

Carchat persisteix

Per altra banda, Joan Carchat no es vol passar una altra temporada en blanc i va explicar a aquest mitjà que «està treballant» per poder competir. «No hi ha res tancat, volia fer el Súper Campionat d’Espanya, que és mixt, però el cotxe que tenia no el deixen córrer», assegurava.