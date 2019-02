Ferrando, 63a als 5 km i Cornella i Torres, fora

Per una altra banda, Zoe Ramírez, va ser 32a al gegant FIS Font Romeu i va tenir una millora de punts mentre que Xavi Salvadores va finalitzar en 18a posició a l’eslàlom FIS de Monte Pora. De fet, l’andorrà va guanyar la segona mànega. Finalment, Pirmin Estruga i Aina Martí van pujar al podi a l’eslàlom sub-14 de l’estació de Zagreb-Sljeme.

En els cinc quilòmetres lliures de categoria femenina en els Jocs Olímpics de la joventut d’Europa amb Ona Ferrando. L’andorrana va ser 63a amb un temps de 18.15,8. a 3.24,3 de la vencedora, la suïssa Anja Weber, que ha finalitzat la carrera amb un crono de 14.51,5. A més, Xavi Cornella i Alberto Torres no van poder completar la primera mànega. Cornella, amb el dorsal 31, estava fent una mànega correcta, segons va informar el tècnic Xavi Bellsolà, fins que se li van creuar els esquís al pla. Pel que fa a Torres, amb el dorsal 60, es va enforquillar.

Per El Periòdic

