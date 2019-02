L’Estudiantes seria la sorpresa segons Navarro

Els tècnics dels equips que no estaran a la Copa del Rei van fer ahir els seus pronòstics pel torneig. El Barça Lassa i el Reial Madrid són els principals candidats a emportar-se el trofeu, segons ells, mentre cap dels dos és considerat com el principat preferit. Així mateix, Thomas Heurtel, Sergio Llull o Facundo Campazzo podríem optar al reconeixement com a MVP Movistar.

En aquest sentit, l’entrenador del MoraBanc, Ibon Navarro, va considerar que «a priori, qualsevol dels equips classificats té arguments per aspirar al títol» i que «serà una edició molt igualada». A més, va remarcar que «només Movistar Estudiantes podria considerar-se una sorpresa, encara que té arguments per emportar-se el títol» i que les claus de la Copa seran «les absències i l’estat de forma i els lesionats de cada equip».