Jubilats i contrabandistes

El tribunal de Cahors, al nord d’Occitània, va jutjar el 31 de gener dos jubilats, una dona de 68 anys i un home de 70, per la venda fraudulenta de tabac i alcohol de contraban procedent d’Andorra, van informar els diaris La Depeche i Actu.fr. La Fiscalia demana per la processada tres mesos de presó condicional i per a l’inculpat, que ja ha sigut condemnat dues vegades més per contraban, sis mesos de presó. «No puc demanar més pena, si no ho faria», va lamentar el fiscal vers els antecedents de l’home.



Entre ambdós acusats no hi havia cap vincle familiar ni d’amistat. Al contrari, es van conèixer durant una tempesta de neu a Andorra l’hivern del 2018 i van decidir actuar junts. La policia francesa va comissar el juny del mateix any 751 paquets, 43 bosses de picadura de tabac i 199 ampolles d’altra graduació, així com 9.860 euros en efectiu, al domicili de la dona a Cahors, que va argumentar davant el jutge que eren «provisions per a l’hivern», ja que fuma dos cartons –40 paquets– a la setmana. Tot i això, no va negar els fets i va justificar la venda de tabac de contraban perquè tenia problemes per pagar el lloguer després que el seu marit morís el 2017.



A casa de l’home a Orgeish, a l’Arieja, van confiscar 55 paquets de tabac i 10 de picadura, 1.000 filtres per entubar i 40 ampolles d’alcohol. L’home va assegurar que ho guardava per celebrar la festa d’aniversari dels seus 70 anys amb els amics.



Més confiscacions

La gendarmeria va confiscar dissabte 207 cartons de tabac procedents del Principat dins de maletes en un autobús i va sancionar els cinc homes que els transportaven amb destinació a Pau. El comís es va produir en un control rutinari en un peatge de l’autopista A64 prop de Saint Gaudens.